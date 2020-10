Concesionar el alumbrado público

No escuchan ni atienden lo dicho por el presidente AMLO

“No se debe de privatizar, ya pasó ese tiempo, les reitera

San Andrés Tuxtla concesionará el servicio público

Por Miguel Ángel Cristiani González

Qué lástima que al parecer ya ni los funcionarios públicos de la Cuarta Transformación escuchen y vean las mal llamadas conferencias de prensa mañaneras del presidente Andrés Manuel López Obrador, en las que al responder a los cuestionamientos, dicta y aporta línea de lo que se debe y no debe hacer en la administración pública federal, estatal y municipal.

En verdad que es una lástima que no lo vean ni escuchen, porque si lo hicieran, seguramente que no le habrían autorizado al presidente municipal de San Andrés Tuxtla lo que denominaron “contrato de Asociación Público Privada -privatización- en la modalidad de concesión para desarrollar el proyecto de sustitución de alumbrado público en el municipio.”

Lo que se pretende presentar como una inversión “para prevenir el delito” en realidad es un endeudamiento por un plazo de 15 años, con un monto de inversión pública productiva hasta ciento sesenta y seis millones veinte mil novecientos veintidós pesos, para llevar a cabo la sustitución del alumbrado público -buena parte ya existente pero lo van a cambiar-.

Como parte de esa privatización del servicio de alumbrado público, se acaba de autorizar a “dar en garantía de pago, el porcentaje necesario y suficiente de las participaciones federales presentes y futuras que en ingresos federales le corresponden al municipio.

O sea que van a dejar endeudado por los próximos 15 años las partidas presupuestales que deberá recibir el ayuntamiento.

Comentábamos al principio que en la conferencia mañanera de este martes, el presidente López Obrador volvió a tratar el tema de la privatización de los servicios públicos, precisamente por un alcalde de MORENA en el municipio del Centro en Tabasco igual va a endeudar al municipio por 10 años.

Esto fue lo que respondió el Primer Mandatario: “Es gobierno municipal, ellos tienen autonomía, tienen independencia, yo nada más opino que no se debe de privatizar, ya pasó ese tiempo.

Y luego, no es este caso, pero suele pasar, que cuando se privatiza ya está de antemano escogido el que se va a beneficiar, como era en la época de Salinas, que hacían la faramalla de hacer una licitación, una subasta de un banco, Banamex, Bancomer y ya se sabía a quién se lo iban a entregar, nada más era simular que ese trataba de una licitación o de un concurso o de una subasta. Eso se puede aprobar.

Entonces, cuando se habla de que: ‘Vamos a privatizar la recolección de la basura, vamos a privatizar el agua, vamos a privatizar los reclusorios’, privatizaron los reclusorios, las cárceles, las luminarias, ya por lo general se sabe quién es el que va a quedarse con el contrato y desde luego con un trato especial.

Hasta hace poco, de Hacienda les hablaban a los gobernadores, a los presidentes municipales para decirles -me estoy refiriendo a otros gobiernos, porque hace poco… no es de dos años para acá- les hablaban y les decían: ‘¿Quieres construir un hospital?, ¿quieres construir un reclusorio?, te lo autorizamos, nada más que tiene que ser esta empresa y te vamos descontando de tus participaciones’.

Por eso hay hospitales… El de Zumpango, aquí en el Estado de México, que lo van a terminar de pagar en 20 años, como 250 millones por año del presupuesto del Estado de México.

Entonces, Evaristo, paisano, toma en cuenta estas observaciones, estos puntos de vista y que te ayude Adán, que no sea cicatero Adán, que te ayude ahí para que no se privaticen las luminarias. Adán es un extraordinario gobernador, muy buen gobernador, entonces que se pongan de acuerdo, pero que no se privatice nada.

¿Qué es privatizar?

Búsquenlo en el diccionario, es convertir lo público en privado, lo que es de todos pasa por un tiempo o por siempre… por lo que por general dicen: ‘No, sigue siendo propiedad de la nación’, sí, nada más que es una concesión por 50 años, por 100 años, por el tiempo que sea.

Así las cosas, del presidente municipal de San Andrés Tuxtla, que llegó al poder congraciándose con el entonces gobernador del estado, a quien vino a alabar públicamente en un acto en Palacio de Gobierno, ahora que ya no está, se transformó como camaleón en MORENO, aunque ya le descubrieron su teatrito.

Falta que alguna autoridad le marque el alto, en esta “privatización” del alumbrado público que además de resultar un negocito redondo, dejará endeudado al municipio de San Andrés Tuxtla y sin recursos federales por los próximos 15 años.

Te puede interesar: Gobernador de Chihuahua no estará invitado a evento en Ciudad Juárez: AMLO