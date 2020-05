Crece corrupción, en gobiernos locales

Por Rafael Arias Hernández.

Se percibe, que el gobierno federal hace el esfuerzo, en el todavía largo camino que recorrer, contra la corrupción y la delincuencia en general. No así en los gobiernos locales, en donde, sin duda, hay mucho por hacer.

Gobiernos estatales y municipales, no solo no responden, sino que muchos permiten, alientan y hasta se aprovechan del mal tradicional. Teoría y práctica de ineptos y corruptos, fieles seguidores del principio; “el que no transa no avanza.”

El presidente asegura que su gobierno mejora en este terreno, con base en los resultados de la Encuesta Nacional de Calidad e impacto gubernamental (ENCIG) 2019; y también, sostiene que se debe trabajar más, en particular, en niveles bajos de la administración federal y, sin duda, en los otros ámbitos oficiales.

Y también sostiene, “que, a pesar de que se promueve que la corrupción en el gobierno federal se limpia como las escaleras, “abajo todavía hay extorsión y gobiernos locales que siguen sin entender que esto ya cambió. “Por más que les mando telegramas avisándoles: ‘Situación cambió, cero corrupción, cero impunidad. Ten cuidado, no vayas a terminar en el bote’. Les mando los telegramas, pero a veces no escuchan”. (Regeneración. 220520)

“Yo tengo la información, que la encuesta del INEGI reporta, que la gente le tiene más confianza al actual gobierno, porque no se permite la corrupción. “Cada quien interpreta los datos como los entiende (…) Lo cierto es que en todas las mediciones que se hacen, incluso las que hace Transparencia Internacional, la percepción de que está bajando la corrupción en México es una realidad”. (El Universal. 230520)

En fin, diversas publicaciones, destacan que el gobierno federal es mejor percibido, al pasar de aproximadamente (25%) en 2017, a (51%) en 2019; y además, se comentan otros aspectos, como el grado de confianza en familiares (86.8%), y en escuelas públicas de nivel básico (75.1%). Así como, la desconfianza en los partidos políticos (24.6%) . La múltiple información de la referida encuesta, da para mucho más tipos de análisis y estudios, ya que también se incluyen otros indicadores de percepción y de comportamiento. (EXPANSIÓN POLITICA.210520).

Los resultados de la mencionada encuesta, pueden consultarse en: https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/encig/2019/doc/encig2019_principales_resultados.pdf

GOBIERNOS LOCALES NO ATIENDEN TELEGRAMA ‘CERO CORRUPCIÓN’: AMLO

En estado y municipios, el problema en los hechos cotidianos, más que en las percepciones, es inocultable y clara la presencia e influencia de ignorancia, ineptitud, corrupción y delincuencia gubernamental.

Trasgresiones, quebrantos y conductas delictivas que se padecen y crecen, a pesar de algunos intentos, logros parciales y mejoras en creencia y percepción públicas de algunas dependencias, que mejoran su atención y servicios.

La corrupción, sigue siendo, para los gobiernos estatales y municipales, uno de los problemas más importantes que enfrentar, combatir y erradicar.

Con base en esta y otras informaciones, no es difícil localizar, a los gobiernos locales a los que hace referencia el Presidente AMLO.

Así, conviene mencionar que de 2017 a 2019, aumento significativamente en 8 entidades, la tasa de prevalencia de corrupción, que es como se mide o denomina, a la tasa de víctimas de actos de corrupción en al menos uno de los trámites realizados por cada 100, 000 habitantes.

Por su aumento, destacan 8: Guanajuato (80%), Puebla (63%), Durango (58%), Oaxaca (42%), Nayarit (40%), Coahuila (37%), Edo de México (30%), y Veracruz (25%).

Desde otro aspecto, sobresalen entidades, que en cuanto a la tasa de incidencia de corrupción, referida a la tasa de actos de corrupción en al menos uno de los trámites realizados por cada 100, 000 habitantes.

Por su incremento, resaltan 7: Guanajuato (161%), Puebla (100%), Quintana Roo (60%), E. de México (59%), Ciudad de México (40%), Jalisco (37%), y Veracruz (29%). Aunque debe señalarse que para varias entidades señaladas en otros indicadores, para ésta se encontró ND, es decir información no disponible.

Hay interesantes y bien fundamentadas publicaciones que advierten que aumenta la corrupción en Veracruz. (Entre otras la de; Noticias Desde Veracruz 250520)

RINCONCITO DONDE HACEN SU NIDO….

Lo cierto es que, es ofensivo y absurdo, negar, distraer o minimizar, la inocultable ineficiencia y delincuencia gubernamental. Por lo que, se deben sostener y fortalecer, en todas partes y en todo momento, su combate, disminución y erradicación.

Según el INEGI, aumenta la corrupción en Veracruz; y también hay logros y avances en algunos aspectos.

Importante identificar y valorar logros y pendientes, aciertos y errores. Hay, como siempre notas que resaltan unos; y también las hay, que señalan los otros.

En fin, no hay duda, que la corrupción permanece y crece. Reto y desafío de ahora y siempre.

