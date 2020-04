Cubrebocas y egoístas

Salvador Muñoz

Los Políticos

Ignorancia, miedo y temeridad combinadas muchas veces, pueden resultar más dañinas que el Coronavirus… el fin de semana, en edificio conjunto al que habito, hubo fiesta… en las redes les llaman “Corona-Party” y en el parque, continúan las tertulias perrunas de vecinos, aunque lo que más nos sacudió, fue la queja, denuncia e indignación de la hija de una enfermera en Yucatán, que fue atacada por un imbécil, al arrojarle café caliente por la espalda al grito de “¡Nos vas a contaminar a todos!”

No es única este tipo de agresiones… «Ahí mismo, afuera de la casa de mi mamá, pasa un señor y me avienta agua. Yo me quedo paralizada, me quedó como de ¿qué está pasando, por qué lo hizo?», cuenta la enfermera Getsemaní. Su pecado: traer uniforme.

Aunado al temor a la pandemia, ahora agregamos en la casa el miedo a que la Cuñada, nuestra doctora favorita, sea víctima de una agresión por parte de un estúpido.

En las redes, la video-denuncia de Eugenio Derbez de que faltan insumos en hospitales del IMSS en Ciudad Juárez, fue tema de debate… por un lado, hay quienes decían que compartía una “Fake-news”; por otro lado, la sospecha… cada quien habla de su realidad cercana…

Platico con la Cuñada y me dice que ella y un grupo de médicos cooperaron para comprar desde cubrebocas, guantes, gel antibacterial… Ahora, responda: ¿por qué un grupo de médicos decide hacer esto? Le insisto: cada quien habla de su realidad próxima.

Una madre, cuyo hijo estudia medicina y hace su servicio social en el Puerto, este lunes le envía por paquetería a su hijo cubrebocas y guantes que pudo conseguirle en Puebla… le insisto, yo no sé de lo que habla Derbez, pero sí de lo que le ocurre a mi cuñada y de la preocupación de una madre por conseguirle a su hijo insumos.

Algo que nos reconforta y da esperanza, es la acción de Araceli Cruz… la señora es de la Ciudad de México e hizo una donación para el Hospital regional 1 Carlos MacGregor, de diez caretas y una caja de guantes.

Un médico de la Ciudad de México nos platicaba que compró una caja con cien cubrebocas N95 en ¡15 mil pesos! Sumamente elevado su precio pero desembolsó tal cantidad de dinero…

En Xalapa, otra amiga que está a cargo de atender estos casos del Coronavirus, adquirió una máscara de respirador de seguridad de vapor orgánico… considera que la situación no está para tomarlo a la ligera, más cuando el trato con los pacientes es directo. Para ello, la amiga se pone máscara, googles y hasta careta… ¡ah! ¡y guantes!

Entre galenas, la de Xalapa recomienda a la otrora defeña que adquiera el filtro de repuesto con lo que le podría dar de utilidad a su máscara, un año 4 meses…

La cuñada acaba de comprar una mascarilla 3m Media Cara con tres juegos de filtros… no lo usa en estos momentos, pero está previendo la necesidad de usarlo de acuerdo a como se vayan dando las condiciones…

Volvemos con Eugenio Derbez y el IMSS… veo el caso tan similar a mis vecinos con sus tertulias perrunas en el parque… cada quien vive una realidad distinta y cada quien es responsable de sobrellevar la cuarentena como mejor le plazca… siempre y cuando no exponga a terceros… porque aunque no lo crea, hay gente que aún piensa que esto del Coronavirus es para meter miedo en la sociedad y ejercer control sobre ella… ¡se los juro! Así lo platican…

En su casa, la Mujer y yo tenemos la fortuna de atender las recomendaciones de nuestra Doctora, a quien le toca vivir de cerca una realidad distinta a la de muchos…

Veo la despreocupación de otros muchos en la calle y recuerdo un meme donde se pide al ciudadano que no atiende las indicaciones contra la pandemia, que firme un documento donde acepta que si se enferma y entra en crisis, no recibir respirador… yo sólo le haría un agregado: que el irresponsable no acepte el respirador ni para él ni para nadie de su familia en caso de contraer el virus… ¡Ah! porque si hay algo igual de terrible que la ignorancia, miedo, la temeridad y el coronavirus, es nuestro egoísmo… creyendo que nada nos va a pasar…

[email protected]

Esta es opinión personal del columnista