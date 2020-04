De Miroslava a María Elena

Please select a featured image for your post

AL PIE DE LA LETRA Por Raymundo Jiménez El juez que lleva la causa del homicidio de la periodista Miroslava Breach –la corresponsal del diario La Jornada que fue ejecutada en la ciudad de Chihuahua el 23 de marzo de 2017 cuando salía de su domicilio a bordo de su automóvil– citó a las partes para el próximo lunes 20 de abril a la audiencia en la que se definirá la pena y la reparación del daño correspondiente. Y es que el pasado 18 de marzo, la Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos, logró que el Tribunal de Enjuiciamiento determinara que Juan Carlos Moreno Ochoa, alias “El Larry”, es penalmente responsable del asesinato de la periodista Breach Velducea. Según la versión oficial, el Ministerio Público federal logró acreditar ante el juez, con sede en el Centro de Justicia Penal de Chihuahua, la plena responsabilidad penal de esta persona y estableció que el móvil del homicidio fueron las publicaciones de la periodista. El comunicado de la FGR explicaba: “Durante el primer juicio oral por el delito de homicidio de una periodista, el Juez de la causa después de valorar las pruebas aportadas por la Fiscalía Especial de Atención a Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), determinó que el detenido Moreno Ochoa, es plenamente responsable del delito de homicidio calificado, con premeditación, alevosía, ventaja, haber dejado mensajes intimidantes y en agravio de una periodista por su libertad de expresión”. Sin embargo, el diario capitalino ha hecho evidente su desacuerdo con las conclusiones de la indagatoria ministerial, pues este lunes 13 volvió a reproducir la misma leyenda que desde hace mil 118 días pública cotidianamente en el mismo espacio de su contraportada con la fotografía de la desaparecida corresponsal de Chihuahua: “El tiempo corre y no se aclaran los asesinatos de Mirolasva Breach y Javier Valdez”, otro corresponsal de La Jornada, pero en Sinaloa, y fundador del semanario Ríodoce, de Culiacán, donde fue ejecutado en mayo de 2017, dos meses después de Breach. Tanto Miroslava como Valdez abordaban frecuentemente la narcopolítica en sus trabajos periodísticos. El sinaloense fue autor de libros como “Malayerba”, “Miss Narco”, “Huérfanos del Narco” y “Narcoperiodismo”. Breach a su vez, entre 2015 y 2017, antes de morir, publicó siete textos, entre columnas y reportajes, en los que aludió especialmente al clan familiar de “Los Salazar”, “Los Salazares” o “Gente Nueva Salazar”, que opera en Chihuahua y Sonora para el grupo criminal del caído Joaquín “El Chapo” Guzmán, a los cuales señaló de haber infiltrado gobiernos y policías en al menos diez municipios de ambos estados fronterizos por donde transportan la droga. En la sucesión estatal de 2016, que ganó el gobernador Javier Corral, del PAN, Miroslava descarriló las candidaturas priistas de la suegra de Arturo Quintana, (a) “El 80”, un líder regional del Cártel de Juárez que pretendía ser alcaldesa de Bachíniva; y la de Juan Salazar Ochoa, (a) “Juanito”, sobrino de Adán Salazar, precandidato a la presidencia municipal de Chínipas, de donde era oriunda Breach. A partir de entonces arreciaron las amenazas contra la corresponsal de La Jornada. Este lunes, en Veracruz, se cumplieron dos semanas de la impune ejecución en Papantla de la periodista María Elena Ferral, quien últimamente aludía también a un conocido grupo regional de narcopolíticos y narcoempresarios protegidos en el pasado por los gobiernos del PRI y del PAN, y que ahora buscan resurgir en el proceso electoral del año próximo, en el que se renovarán los 212 ayuntamientos del estado y se elegirán diputados locales y federales. Nota Anterior Policías estatales golpean a un reportero en Poza Rica Siguiente Nota Confirman 19 niños inmigrantes con coronavirus en refugio de Chicago