El Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec.

Por Miguel Ángel Cristiani González

Una de las mayores acciones del gobierno federal en la actual administración, que habrá de tener un impacto transformador en los estados de Veracruz y Oaxaca, es el llamado Corredor multimodal en el istmo de Tehuantepec, pero desafortunadamente no se ha querido o no se ha podido, darle la publicidad que se merece, que debería de ser proporcional a la importancia que tiene.

En principio habría que aclarar que no se trata simplemente de establecer una vía de ferrocarril que comunique desde el Golfo de México con el Océano Pacífico, sino que se trata de todo un corredor industrial -de hecho son varios parques para establecer empresas productoras- que habrán de detonar el desarrollo de muchas comunidades indígenas que permanecen en el abandono hasta nuestros días.

El corredor ferroviario ya existe desde la época del siglo pasado, como parte de los grandes proyectos del gobierno porfirista, desde inicios del siglo pasado, se conformaron los puertos de Salina Cruz y Coatzacoalcos, y se unieron a través de la vía férrea, y en esa época, tuvo mucho auge y por ahí cruzaban las mercancías de la costa oeste a la costa este de Estados Unidos antes de que existiera el canal de Panamá.

Pero consideramos que no se le ha dado la difusión adecuada al Corredor Interoceánico Istmo de Tehuantepec, porque hay mucha información que la mayoría de la población no tan solo de los estados de Veracruz y Oaxaca no conoce aún, de todo lo que se está haciendo y el impacto transformador que habrán de tener estas acciones.

Quisiéramos imaginar todo lo que ya habría cacareado el ex gobernador Fidel Herrera Beltrán para darle la debida promoción al Corredor Interoceánico Istmo de Tehuantepec, habría organizado reuniones de trabajo con autoridades federales estatales y municipales, habría invitado a periodistas de medios nacionales a que vinieran a hacer recorridos por las obras que ya se están ejecutando, hubiera dado conferencias de prensa, habría mandado a colocar espectaculares por todo el estado con imágenes y datos, habría hecho encartes en periódicos impresos, y quien sabe cuántas otras cosas más, todo eso para dar a conocer el proyecto, que sin lugar a dudas, es el más importante en los últimos doscientos años.

Todo eso para responder a una simple pregunta ¿Qué es el Corredor Interoceánico Istmo de Tehuantepec y que es lo que se está haciendo?

Se les tendría que decir a los veracruzanos y a todos los mexicanos que:

El proyecto está territorialmente, en dos estados de la república Oaxaca y Veracruz.

Este Corredor tiene un impacto directo en 79 municipios de ambos estados.

En esos 79 municipios hay nueve mil 898 localidades, pequeñas comunidades con poblaciones menores.

En este momento hay ya más de medio millón 579 mil 815 beneficiarios de los distintos programas sociales.

Este es el impacto que tienen territorialmente, en más de medio millón de beneficiarios de los distintos programas.

Tenemos de todos tipos para promover el desarrollo y entre todos los programas anualmente tienen una derrama de 8 mil 760 millones de pesos. Eso es si sumamos todos y cada uno de los apoyos, que durante el 2019 y este primer trimestre, están llegando a estos 79 municipios. Y cómo es que se distribuyen y cómo es que esto contribuye al propio desarrollo del proyecto.

Hay 109 mil 825 padres de familia que reciben becas de educación básica para sus hijos, reciben estas transferencias 109 mil. Después en educación media tenemos 107 mil 450 becarios este es un Programa Universal de Becas. Pero en todas las preparatorias y centros educativos de nivel medio que están en esta región hay 107 mil jóvenes que están estudiando su preparatoria, en ese ámbito de acción.

Por qué es bien importante estas becas, porque si estos jóvenes terminan como va a ser gracias a su beca y a su empeño en sus estudios, en esas preparatorias. Pues al estar ya el Corredor Interoceánico en plenitud va a generar empleos, entonces, es bien importante que todos estos jóvenes terminen su preparatoria para que o bien se incorporen al trabajo, que se va a detonar en la zona o continúan con sus estudios.

Y bueno, también no es la excepción todas las universidades que están en la zona, hay trece mil 727 estudiantes universitarios de todas las materias que reciben su Beca también Benito Juárez y bueno, esa es mano de obra calificada que ya se debe de seguir quedando en esa zona, pero por eso son las becas, para que todos estos jóvenes terminen sus estudios y puedan incorporarse al trabajo o al estudio. y bueno, nada más ahorita hay 44 mil 368 Jóvenes Construyendo el Futuro, que ya están incorporados en negocios de la región y que desde luego, son jóvenes becarios que están aprendiendo oficios.

Además, hay ya 241 Centros Integradores en Oaxaca y 364 en la parte de Veracruz, pero en su conjunto va a tener este proyecto el fortalecimiento de la atención de 605 Centros Integradores de Bienestar por parte del Gobierno Federal. Siguiente.

Pero como comentábamos al principio de esta Bitácora Política, se tiene mucha información, que por falta de interés o incapacidad por parte de las autoridades, no se ha hecho llegar a la población y eso que se supone -aunque no se reconozca así- que ya estamos en plena campaña electoral.

Dice Pancho López el filósofo de mi pueblo, que lo más elemental, es decir lo bueno que se está haciendo.

