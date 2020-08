El Dante de siempre



*Las personas con carácter y valentía siempre parecen siniestras a los ojos de los demás. Herman Hesse. Camelot.

Por Gilberto Haaz Diez

Un amigo me llamó muy noche. Exhibirían en la tele, me decía, una entrevista a Dante Alfonso Delgado Rannauro, exgobernador del cuatrienio en Veracruz y dueño de un partido, MC. El programa es llamado ‘Tragaluz’. Con su calva a la Kojack y su cubrebocas, que se quita al interactuar, responde a unas cien preguntas, de esas cortas. Entrevistado por Fernando del Collado, el hombre que gobernó Veracruz, de 1988 a 1992, da sus respuestas cortas y no se enlía, le entra a todas, desde que le pregunta el entrevistador cuántos años lleva como dueño de partido, hasta lo que ve en el futuro. Dante acomodo al gobernador de Jalisco, y tiene buenas perspectivas para lo que viene en 2021. Una buena entrevista, la pueden ver en YouTube o en Internet.

LEER A NEXOS

Debo decir, a fuerza de ser lector y leer (Ler, diría Aurelio Nuño) por Internet algunos medios impresos o de las páginas del ciberespacio, que leo a los comentaristas de Financiero. Milenio, Excélsior, Universal, Reforma, y espío de mi aldea, Notiver y Gobernantes y Crónica Tierra Blanca, por ser mi pueblo, y remato con dos suscripciones que pago, las dos españolas: El País y El Mundo, referentes mundiales. Pero de tanto andar de uno a otro lado y viendo los pormenores de las acusaciones, me metí a leer la revista Nexos, donde la secretaría de la Función Publica les metió una multa desorbitada, que los hará seguro ir a los tribunales y a los foros donde se defiende la Libertad de Expresión. Mi sorpresa fue grande cuando encontré en la revista impresa -de la que estoy a punto de suscribirme por 700 pesotes anuales-, un excelente artículo de la prestigiada escritora, Ángeles Mastretta. ‘Divagaciones para Julio’. Un homenaje a los 106 años del nacimiento del gran Julio Cortázar, el excelente escritor argentino, dueño en su vida y su historia de Rayuela, el libro que se ha publicado en más de 100 idiomas y que, quien esto escribe, solo por tener uno guardado por presumir, aunque el francés se me dificulta y apurado puedo con mi español cuenqueño, compré una edición en una librería de Montparnase, en París, cuando andaba por allí en la baba de visita viendo la Basílica del Sagrado Corazón, desde donde admiras a París a tus pies. Tengo dos libros de ello, el otro es 100 años de soledad del gran Gabriel García Márquez, títulos que exhibo en mi biblioteca, que guarda buenos libros. Por ese escrito de Ángeles Mastretta, vale la pena suscribirse a Nexos y ayudarles a sobrevivir ante la embestida del gobierno federal. Ángeles: “Cuántas cosas aprendí de Cortázar. Porque las aprendí de su voz, de sus audacias, del encanto y los afanes con que las escribió. A muchos de nosotros, Cortázar nos hizo leer lo que sentíamos, lo que nuestro tiempo ponía sobre la piel y el entendimiento sin decirnos cómo descifrarlo. Nunca hablé con él. Lo vi sólo una noche, entrando a Bellas Artes, en medio de una multitud. Mientras la víbora de gente se movía con nosotros dentro, yo, para mi sorpresa, justo tras él, tocaba su espalda, por casualidad, para luego perderla una y otra vez. Pensé que debía nombrarlo, esperar a que volteara y entonces decirle de qué modo lo sentía cerca. “A las águilas no se les habla por teléfono” recordé que había escrito él en no sé en dónde y a propósito de no sé quién. Así que lo pensé mejor y le abrevié el agobio de escuchar mi proclividad por sus delirios”. Larga vida a Nexos.

