El General en su laberinto.

La noticia cimbró el espectro nacional. El secretario Marcelo Ebrard la lanzó en su tuiter, anunciando que el Embajador Christopher Landau, amigo del fotógrafo reportero Garrido de Notiver, le había informado que en el aeropuerto de Los Ángeles habían detenido al general Salvador Cienfuegos Zepeda (72 años), ex secretario de la Defensa en el sexenio de Peña Nieto, que se tuvo que haber apanicado en España, como nos asombramos todos, después de que lo anunciara la periodista Ginger Thompson. Poco se supo, que iba con la familia en el día de su cumpleaños a pasar unos días de vacaciones y a la familia la dejaron en libertad. Fue la DEA, sospechamos todos, y así fue. El problema de todos los funcionarios de alto nivel, que tienen que ver con cosas de seguridad y narcotráfico, es que deben dejar de asomarse por Estados Unidos, so pena que te detengan como detuvieron también a Genaro García Luna. El sistema americano tiene como primicia el ‘testigo protegido’, y luego esos testigos sueltan cada cosa difícil de comprobar, pero si te señalan a ti ya te detendrán y en lo que averiguan si es cierto o falso, por lo pronto ahí te fletas unos años, o más en la cárcel. En el caso de García Luna un testigo protegido dijo que le había llevado personalmente 4 millones de dólares a un restaurante VIPS en Ciudad de México, cosa imposible de comprobar y creer. El País: “Hijo de una costurera y un coronel que murió cuando él tenía dos años, Salvador Cienfuegos, nació el 14 de junio de 1948 en la Ciudad de México. La primera vez que se acercó al Colegio Militar de Mixcoac ni siquiera tenía la edad para ser admitido. Finalmente ingresó con 15 años y en la institución ha desarrollado toda su vida desde el primer batallón en Jalisco a Guerrero o Chiapas al frente de la región militar”. En su detención, el gobierno americano no informó al de México, hasta que fue detenido. Después de que hace dos años El Pentágono lo condecoró por su carrera y la estrecha colaboración entre México y Estados Unidos, Relaciones Exteriores anuncia que hoy mismo tendrá la audiencia y es probable lo trasladen a Nueva York, donde juzgaron al Chapo Guzmán y tienen como huésped a García Luna. Los cargos son relacionados con el Narcotráfico.

EL CUBRE BOCAS DE MOCTEZUMA

A Esteban Moctezuma Barragán (21 de octubre de 1954, edad 65 años, Ciudad de México), le conocí y traté poco antes que asumiera el cargo de Secretario de Educación de este gobierno de la 4T. Una gente allegada al Grupo de Salinas Pliego, que ha sido Secretario de Desarrollo Social y de Gobernación en tiempos de Ernesto Zedillo and Procter and Gamble. Jesús Corichi, el jalapeño Messi de relaciones públicas, que es su amigo personal, me invitó a que fuéramos a una comida de mariscos en Boca del Río, al Villa Rica, junto a un grupo de personajes, empresarios, como Tony Chedraui, y por ahí se asomó el que vendría a ser el Súper Delegado, Manuel Huerta Ladrón de Guevara. Comimos opíparamente, diría un gourmet y entramos a las preguntas y respuestas, a Moctezuma le exhibí un cuadro patético de una escuela rural, en San Miguel Pilancón, La Perla, cuya maestra, Ayenin, me había enviado una foto. Esa escuela carecía de todo: Salón de madera, piso de tierra, con su puerta cayéndose, sin agua en los baños, escasamente menos de 10 alumnos. Hay otro salón de mampostería, pero con carencias. Moctezuma sabía, porque había recorrido muchas escuelas pobres y rurales, y pidió apoyo a los empresarios a que lo ayudaran a resolver ese grave problema. Comida de pisa y corre, porque el hombre regresaba a México a seguir implementando los programas para lo que vendría. Ayer sombró a México al no permitir que el presidente del Senado, le sugiriera quitarse el cubrebocas. López Dóriga: “Esteban Moctezuma paró al presidente del Senado, el morenista Eduardo Ramírez, que durante su comparecencia le pidió que se quitara el cubrebocas para que lo entendieran mejor, a lo que el titular de la SEP le respondió que no, porque en el regreso a clases, cuando sea posible, el cubrebocas será obligatorio y él tiene que dar el ejemplo. No se lo ha quitado desde que inició la pandemia. ¡Ah! si así hubieran sido todos”. Bien por Esteban.

