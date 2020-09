El lío de los Alemán.

El lio del grupo Radiopolis, continúa como en tiempos de la Conquista. Mexicanos contra españoles. Comenta el siempre bien enterado periodista, Darío Celis, en El Financiero, que luchan máscara contra cabellera. Por un lado, los españoles del Grupo Prisa, y por el otro, los mexicanos al grito de guerra, Miguel Alemán Magnani y Carlos Cabal Peniche, el banquero tabasqueño y banquero de la 4T. Epistolarmente se han dado con todo. Grupo Prisa, vía los abogados lanzó la primera andanada: “No cabe duda que su agenda personal, sus posiciones veleidosas y su sorpresivo desconocimiento de obligaciones válida y legalmente asumidas, se contraponen con el interés superior de Radiópolis. Es lamentable que a menos de dos meses de que se pusiera fin a la controversia que Coral y el señor Miguel Alemán Magnani sostenían con el anterior accionista de Radiópolis, Coral y los consejeros designados por dicho accionista, como el señor don Miguel Alemán Magnani, hayan decidido enfrascarse en un nuevo conflicto legal al sucumbir a la tentación de anteponer sus intereses personales a los de Radiópolis y sus subsidiarias”.

El representante del grupo hispano advierte: “De seguir insistiendo en los actos descritos en la presente misiva o de llevar a cabo otros que de cualquier modo perjudiquen la operación, el negocio o las relaciones de Radiópolis o de cualquiera de sus subsidiarias, SER ejercerá las acciones legales que en derecho correspondan y les exigirá la responsabilidad en que hubieren incurrido o en que sigan incurriendo”. El representante del grupo hispano advierte: “De seguir insistiendo en los actos descritos en la presente misiva o de llevar a cabo otros que de cualquier modo perjudiquen la operación, el negocio o las relaciones de Radiópolis o de cualquiera de sus subsidiarias, SER ejercerá las acciones legales que en derecho correspondan y les exigirá la responsabilidad en que hubieren incurrido o en que sigan incurriendo”.

AUN HAY MAS

La respuesta no se hizo esperar. El mismo día que en Coral recibieron el emplazamiento de García Guillén, el abogado externo de Alemán Magnani, se desgarró el pecho de su mexicanismo y contestó la misiva. Dice el litigante Luis Cervantes: “Marcó usted copia al que esto escribe de su documento del 7 de septiembre del 2020, mismo que acusa ignorancia supina (what) del Derecho Mexicano; si fue asesorado por algún colega de este país, en verdad lo lamento. El contenido de su carta es verdaderamente deplorable, como es inadmisible su arrogancia. Cuando se dirija a Ciudadanos Mexicanos exijo lo haga con respeto y educación. No existe resolución judicial alguna que señale cualquier viso de ilegalidad por lo que respecta a los actos corporativos a los que usted torpemente califica de ‘espurios’. Tampoco existe en este asunto resolución judicial alguna que en cualquier manera revoque, anule o modifique la medida cautelar otorgada por su Señoría Juez Sexagésimo Tercero de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Gústele a usted, o no, dicha resolución judicial, desde su otorgamiento y hasta el momento en que esto le escribo, es plenamente válida, vigente y eficaz”.

Esta historia continuará. Máscara contra cabellera. Veremos quien gana, dijo un ciego.

