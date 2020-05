El mítico estadio Bernabéu.

Hablemos de otras cosas. En un diciembre de 1947, nació el conocido estadio Santiago Bernabéu. La sede donde juega el Real Madrid, estadio bello, ubicado en el Distrito de Chamartín, en la calle de La Castellana. El nombre obedece al presidente que lo ayudó a construir, y la UEFA lo tiene catalogado como ‘estadio de élite’. No es tan hermoso como el Estadio Azteca nuestro, y en la gayola, cuando te trepas hasta pujas para subir. Se construyó como todos los estadios sin pensar que un día crecerían enormemente, y le han hecho adecuaciones tras adecuaciones, a este le caben 85 mil almas y en conciertos llega hasta los 110 mil. Allí el mexicano Hugo Sánchez dejó su gloria y sus records y Cristiano Ronaldo anotó el gol 4 mil del club. Quienes hemos estado en él, notamos sentir el espíritu de los grandes futbolistas. Una vez, en lugar muy cercano al campo, vi anotar a Cristiano Ronaldo tres goles extraordinarios. Nos pusimos de pie, como gritaba Ángel Fernández cada que lo maravillaba algo. Por allí han paseado su gloria Di Steffano, Zidenine Zinane, Beckham, Puskas, Gento, Amancio, Hierro, Butragueño, Kopa, Zárraga, Roberto Carlos, Ronaldo, Figo y Hugo Sánchez, por supuesto. Muchos. Imposible nombrarlos a todos. Los estadios se convirtieron en monstruos urbanísticos donde no había espacio para los estacionamientos. Le ocurrió al Estadio Azteca mexicano y a muchos en el mundo. Si uno ve una foto aérea, notará que no hay manera de estacionar un auto, miles mucho menos. El Bernabéu tiene una ventaja. Al pie, a solo atravesar la calle está el Metro, y es el transporte que utilizan todos los madrileños cuando van a ese estadio. Pues ahora la directiva y el Ayuntamiento de Madrid llegaron a un acuerdo, hace unos años lo habían hecho para crear un aparcamiento, pero no se hizo realidad. Van a permutar tierras de otro lado con valor de 13 millones de euros, con la condición de que la autoridad les dé espacio para construir un hotel y un centro comercial, en una operación urbanística donde todos saldrán ganando. Porque a la salida de los juegos, solo hay bares de copas y unos tendajones donde te venden todos los suvenires del glorioso equipo. Va a ser interesante terminando un juego pasarse al Centro Comercial, hospedarse en el hotel no, porque los mexicanos al grito de guerra, como yo mero, preferimos el Liabeny, el de la Calle Salud 3 en Plaza Sol, donde está el Kilómetro Cero y una tienda de El Corte Inglés y La Gran Vía a dos cuadras, y todo ese resplandor nocturno. Además, el Liabeny tiene el mejor Concierge del mundo, el gran Pedro Martínez, que te consigue boletos para el Real Madrid en fila sexta y los mejores restaurantes de la ciudad. Alguna vez me recomendó y fui al L’ Hardy (calle carrera de San Jerónimo nº 8. Abierto en el año 1839 por su fundador el francés Emilio Huguenin Lhardy. Es considerado uno de los primeros y más antiguos restaurantes de Madrid), que tiene ciento y pico de años de dar servicio, meseros con librea, muy caché pero sobre todo muy sabroso. Tiene una puerta de caoba antillana del exterior del restaurante, realizada por el decorador Rafael Guerrero en 1881. Hay una tienda, a su entrada, donde se puede apreciar el samovar (recipiente de origen ruso que se utiliza para hacer té, en el que se hierve el agua y se conserva caliente: el samovar consta de un tubo interior en el que se pone carbón) y el espejo isabelino del fondo. Se va uno caminando de Plaza Sol, está a dos cuadras. Larga vida al Bernabéu. Entre Real Madrid y El Barcelona tienen entretenidos a los españoles y al mundo. Con esa magia de juego, muy propia de ellos. Muy acojonados, como diría un gachupa, aunque ahora estemos encerrados por el maldito Coronavirus. Aquellos días eran, cuando se podía viajar.

También te puede interesar ver: El día que llegaron las lluvias

www.gilbertohaazdiez.com

Esta es opinión personal del columnista