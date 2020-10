El penacho de Moctezuma

*Y cuando despertaron, el Penacho seguía en Viena. Camelot.

Por Gilberto Haaz Diez

Cuando AMLO pidió que el Penacho de Moctezuma lo prestara Austria, para exhibirlo el año que viene en México, los austriacos le dijeron nones, no se puede. Argumentan que está delicado y puede desbaratarse en el viaje. La historia lo registra cuando Moctezuma se lo regaló a Hernán Cortés, en una noche de copas, cuando agarraron con mezcal por su cuenta las parrandas (Aun eran amigos, invasores, conquistadores y conquistados, pero amigos) He aquí el paso detallado cómo ha sido esa historia. Cuentan que Moctezuma se lo regaló a Hernán Cortés, cuando todavía se llevaban. El Penacho apareció años después con el emperador de Austria. Ahí se mantuvo en el Museo de Arte, hasta la fecha. Intentonas hubo por traerlo. Un mexicano que anduvo por allá amenazó un día con robárselo. El presidente Vicente Fox hizo el intento porque regresara. No los pelaron. Martita un día llamó y le contestaron ‘no comprender’. Un amigo presidente de Austria señaló que debía regresárselo a México, porque este país fue el único que condenó cuando los nazis de Hitler lo invadieron en la Segunda Guerra Mundial. El presidente Felipe Calderón quería hacer un trueque: el Penacho por la Carroza de Maximiliano, que está en el Castillo de Chapultepec, saldríamos perdiendo, porque la carroza es impresionante y el Penacho nuestros artesanos indígenas seguro se hacen una copia igualita, como los chinos. Es mucho el revuelo y mucha la historia, escritores indígenas aseguran que Moctezuma jamás se lo puso, que lo regaló por presumir. Veremos.

CORREO DE LECTORES (MANOLO FERNANDEZ)

Querido amigo Gilberto; Me gustó tu artículo referente a Nadal, especialmente, hoy día 12 de Octubre en que celebramos la creación de la nueva raza en nuestro continente. Esa persistencia en batalla nos viene del viejo mundo y aunada a otras cualidades de nuestros Emperadores autóctonos, ha hecho que seamos respetados y admirados como raza. Según Vasconcelos: “La ventaja de nuestra tradición es que posee mayor facilidad de simpatía con los extraños. Esto implica que nuestra civilización, con todos sus defectos, puede ser la elegida para asimilar y convertir a un nuevo tipo a todos los hombres. En ella se prepara de esta suerte, la trama, el múltiple y rico plasma de la humanidad futura”. Así que me preocupa y tiene molesto la indiferencia y grosería de exigir perdón a la Madre Patria y al Vaticano por nuestra religión e idioma. No puedo concebir semejante afrenta. Bueno, amigo Gilberto, hasta aquí lo dejo porque si no, me sigo calentando. Abrazos.

DE EDWIN CORONA Y CEPEDA (VERACRUZ)

En un 12 de Octubre partió la flota de los Caballeros Templarios con rumbo desconocido. En un 12 de Octubre Colón “descubrió” América. En un 12 de Octubre Colón dejo en manos de su amigo Alfonso Suazi el gobierno de la Ciudad de México para emprender el viaje a Las Higueras y partirle su madre a Cristóbal de Olid. Saludos.

DE GUILLERMO RIVAS DIAZ (POR CORDOBA)

“Las estatuas de personajes, buenos o malos, representan nuestro pasado. Y los gobiernos definen quién es bueno y quién es malo. Yo estoy con ambos; buenos y malos”. Saludos.

