El periodismo en tiempos de COVID-19

Por Miguel Ángel Cristiani González

En la conferencia mañanera de este miércoles, Hugo López-Gatell, Subsecretario de Salud, dio por iniciada la Fase 3 de la pandemia de coronavirus, tras detectarse en todas las regiones del país una propagación de manera extendida, que muestran un ascenso rápido de brotes por todo el país.

También se emitirán las medidas a implementarse para mitigar la curva de contagio: extender la jornada de sana distancia hasta el 30 de mayo y en casos de municipios de baja transmisión hasta el 17 del mes en mención; asegurar la implementación y cumplimiento de las medidas de mitigación; regionalizar la intensidad de éstas; segmentar la movilidad en territorio nacional; y mantener después del 30 de mayo la protección a grupos de riesgo.

La Fase 3 es un replanteamiento de las atribuciones legales para que las medidas de sana distancia se cumplan, a nivel nacional, estatal y municipal.

Aunque lo cierto es que ya muchas autoridades a nivel municipal y estatal están dictando sus propias reglas para enfrenar la pandemia.

¿Pero qué es lo que en la práctica implica la llamada Fase 3 del coronavirus? Se tiene que hacer cumplir en el nivel local la suspensión de toda actividad no esencial de los sectores público y privado.

Interrupción temporal de las congregaciones en todo el espacio público: cines, teatros, parques, plazas, playas, que ninguna congregación pública pueda ocurrir para que sea un mecanismo efectivo de sana distancia.

Dejar muy clara las atribuciones y competencias a nivel federal y estatales, tendientes a disminuir la movilidad, y las autoridades estatales tienen la obligación de hacerlas cumplir.

Aunque paradójicamente, hay autoridades encargadas de “cumplir y hacer cumplir” las normas sanitarias, que no solo no las cumplen, sino que obligan a quienes colaboran de manera cercana a no respetarlas.

Para muestra un botón, el secretario de gobierno Eric Cisneros, aparece en los noticieros de televisión, haciendo entrega de ambulancias en la capital del estado, sin ni siquiera utilizar un tapabocas y lógicamente todos los que lo acompañan, tampoco lo traen. ¡No pos así como!.

Pero si a nivel federal, en las conferencias mañaneras, ni los funcionarios -secretarios de estado- y los “periodistas” que asisten no utilizan los cubre bocas, pues no hay un buen ejemplo.

Ahora que entramos en la fase 3 del coronavirus es conveniente hacer notar que los medios de comunicación desempeñan un papel clave en informar a la población de forma clara y comprensible, y en promover comportamientos para que las personas puedan proteger su salud y la de sus seres queridos.

Al diseminar información veraz, los medios también reducen los rumores y la desinformación, lo que permite que pueda disminuir en el público tanto la ansiedad como los miedos ante una amenaza que nunca antes se ha visto.

Además, los medios de comunicación pueden contribuir a un cambio de comportamientos que ayuden a disminuir la propagación de la enfermedad y a no sobrecargar los servicios de salud, cuya capacidad de atención de urgencias y de cuidados intensivos puede resultar limitada.

Los periodistas tienen el poder de contar historias e inspirar a las personas a actuar de manera colectiva. La solidaridad de todas las personas, comunidades y organizaciones es necesaria para superar esta pandemia.

La Organización Mundial de la Salud está recomendando a los periodistas que busquen opciones virtuales o telefónicas para realizar coberturas y entrevistas y reducir el riesgo de exposición.

Si tienes más de 60 años o enfermedades subyacentes, considera no hacer coberturas en las que puedas estar expuesto al virus.

Durante conferencias y entrevistas de prensa, sigue las recomendaciones de distanciamiento social establecidas por las autoridades.

