El regreso de Anaya

*Y cuando despertaron, el dinosaurio ahí seguía. Camelot.

Por Gilberto Haaz Diez

Ricardo Anaya Cortés, riqui, riquín, canallín, como le llamó despectivamente AMLO en un debate presidencial, se ha quitado la modorra casera y vuelve al ring de la política. Allí donde los golpes duelen y los moretones, algunos, quedan a veces marcados por siempre. Es una gente inteligente y lista para esa incertidumbre llamada política. Era y ocupó el segundo lugar en la contienda presidencial, en un tiempo se acercaba al que se veía invencible, Andrés Manuel, pero, dicen los enterados de las intrigas palaciegas, que cuando Ricardo Anaya amenazó con meter a la cárcel a Peña Nieto (Él si lo hubiera hecho, lo demás fue pura lengua), el nene guapo de Los Pinos pactó con el de Morena para que, a Anaya se lo quitara de encima. Le vinieron a través de la PGR las demandas por algún terreno que una vez compró, y eso lo hizo caer del pedestal donde ascendía poco a poco. No iba a ganar, pero le iba a quitar bastantes diputados al vencedor y hoy no tendrían la mayoría invencible del Congreso. Por eso todo lo de Lozoya y demás, el Pacto de Los Pinos funcionó, AMLO ganó y Peña Nieto goza de cabal salud en Madrid, chulona mía. Llega Anaya y anuncia El chico maravilla, a los cuatro vientos, desde su casa, en Querétaro, se quitó el cubrebocas y filmó un video. Preocupado por el futuro de México y cómo ve el riesgo y la división del país, quiere ayudar a construír un mejor futuro para México. Lo recibieron los panistas con júbilo. Vicente Fox, a quien tienen amedrentado y no habla desde que a los hijos de Martha, capullito de rosa, les metieron a la unidad de inteligencia financiera, y el expresidente, vaquero con botas, guardó sepulcral silencio. Va a recorrer el país, le dieron la bienvenida El jefe Diego y personajes de la política nacional, y en Veracruz, Chikinando, Fernando Yunes Márquez, alcalde jarocho. Es lógico que Anaya llegue y se posesione como un crítico. No ha habido nadie, Felipe Calderón es uno. Además, puede volver a competir por la presidencia, AMLO lo hizo tres veces hasta que cayó la presidencia. Lincoln, por ahí, De Gaulle por igual y Winston Churchill, alguna vez perdieron y regresaron a ser grandes estadistas. 12 millones de votos, lo respaldan.

SHAKIRA

Cuentan en el mundo del espectáculo, que una loba anda suelta. Es Shakira, cantante, bella, sensual, bailarina de contornos de odalisca y a veces machingüepas en jaulas que la mantienen como prisionera tipo Guantánamo, colombiana hasta las cachas y mujer del mundo que se solidariza con las causas de los pobres y desamparados, con su ayuda social en la Fundación Alas o su Fundación Pies Descalzos. Lo hace cantando y eso la lleva a los altares y los olimpos donde las diosas se hablan de tú con la gratitud. Es la única mujer latina que fue buscada y entrevistada por el Nobel Gabriel García Márquez, su paisano. ¿Qué está haciendo Shakira cuando nadie la encuentra?, se preguntó el afamado periodista. “Estoy viviendo”, respondió ella. La revista Vanity Fair cuenta que ella recibió una educación estricta en un colegio de monjas, y también le enseñaron que las niñas buenas van a misa los domingos. Sufrió una transformación cuando un videoclip la muestra de loba, audaz, sexy, muy sensual. Y aquella niña pequeña que estuvo en colegio clerical, ha maravillado al mundo con su canto y sus bailes. 50 millones de discos vendidos y diez premios Grammy la hacen una de las mejores. Después de traer un noviecito argentino pegado a su sombra, Antonito, hijo del depuesto presidente De La Rúa, no había escuchado la música del altar porque, asegura: “La verdad, es que le tengo más miedo al matrimonio que a la muerte”. Sin embargo, un día menos pensado vio jugar al defensa del Barcelona y la selección española, Gerard Piqué, y la embrujó. Desde hace años a la fecha han hecho un buen matrimonio, con hijos y felices y ahí va, a veces sufriendo como cuando vio la goleada de 2-8 que le dieron al Barcelona en la Champions para mandarlos a casa de regreso y ella, en Instagram sigue enviando sus fotos, donde respira tranquilidad, belleza, música, contoneo y felicidad.

