Esos derechos de autor.

A mí me ocurrió hace un tiempo, un día menos pensado subí a mi página de Facebook un tema importante, pero traía una canción muy conocida. Al instante me entró un warning que me espantó: ¡Chin!, por poco grito como López Gatell, me dijo el censor que mantendrían la imagen de lo que publiqué, pero la canción de fondo nanáis, eso sí que no, porque tenía derecho deautor que no era mío. Muy cierto, es muy loable que You Tube y Face y Twiter, Instagram y quienes formen las redes sociales así le hagan, cuidar los derechos de autor, eso mismo le pasó al presidente AMLO cuando subió con su esposa el mensaje de felicitación de 10 de Mayo, Día de las Madres, con un tema de Juan Gabriel, Amor eterno, en seguida los censores la quitaron de su mensaje, con todo y que haya sido el presidente, porque, seguro le dijeron: Eso no lo hace ni Obama. Pero el presidente tiene asesores jurídicos que lo hubieran (ah esos hubiera) puesto sobre alerta. En fin, ya les servirá para no volver a hacerlo, o solicitar el permiso de quién tenga los derechos de autor, porque esa canción de Juan Gabriel es un gran homenaje a las Madres.

NETFLIX PAGARAN IVA

Mal y de malas. El gobierno federal obligó a Netflix a pagar los IVA, a partir del 1 de junio y Netflix lo trasladó a los usuarios, o sea, a nosotros, que nos queremos tanto, ahora que Netflix es parte de nuestras vidas, cuando en el confinamiento de la pandemia estamos pegados con ellos, hermanados, unidos como un racimo de coyol, diría un exalcalde de mi pueblo, Cástulo Delfín. Desde junio aplicará nuevas tarifas. Van.

Plan Básico (1 pantalla) de 129 pesos a 139 pesos.

Plan Estándar (2 pantalla) de 169 pesos a 196 pesos.

Plan Premium (4 pantalla) pasa de 229 a 266 pesos.

La empresa indicó que en el caso del plan básico, Netflix absorberá el 50 por ciento del impuesto, con lo que los usuarios solo pagarán 8 por ciento más, o 10 pesos.

El servicio de streaming de pago más grande del mundo agregó 15.8 millones de suscriptores en los primeros tres meses del año.

Con todo, Netflix es el entretenimiento en películas más barato del mundo, sin duda.

MUERTES DE CAPUFE

Hace rato que no me acuerdo de ellos, porque la pandemia nos tiene acuartelados y los únicos viajes que hago son los viajes viejos, los que rememoro aquí en este espacio. Sucede que las casetas se han vuelto un foco de infección y han fallecido lamentablemente dos cobradores por Covid, uno de ellos el mismo secretario Jiménez Espriú dio su pésame en tuiter: “Afectados por otra víctima del COVID19. Anoche, J. Merced Nava Hernández, de 56 años, Cajero Receptor de CAPUFE, con 24 Años de servicio, falleció”. Alguien por allí pensó que en la pandemia abrirían las puertas y todos pasarían de gratis, pero eso es imposible, porque el dinero que recaudan son cientos o miles de millones de pesos diarios y la 4T los necesita. Los López-Gatell que todos llevamos dentro, aseguran que uno de los aspectos más contaminantes es tocar el dinero, y estos cobradores de Capufe lo tocan cada segundo, porque con guantes no se puede cobrar, el dinero no se agarra a las manos con hule. Tampoco les han puesto blindaje de plásticos y mascarillas, como han hecho en muchas tiendas de supermercados, donde al pagar hay un cristal cuidando la contaminación. Pero así es Capufe, no cuida ni a su gente y los líderes bien agachaditos, esperando que sigan muriendo innecesariamente. Descansen en paz estos dos trabajadores.

