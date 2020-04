Please select a featured image for your post

¡Fregó a su madre! LAVADEROS Por El Tlacuilo ¡Tanto quiere el diablo a su hijo hasta que le saca un ojo! Los resbalones de la ahora ex secretaria de Trabajo, Guadalupe Argelles Lozano fueron recurrentes, siendo los más escandalosos los errores cometidos por “proteger” a sus hijos. El primero fue el acto de nepotismo al contratar a su hija como directora del Departamento Jurídico y Amparos de su propia dependencia, incurriendo en un acto de nepotismo que fue motivo de escándalo. La irregularidad no salió a la luz pública a causa de una exhaustiva investigación, fue la misma funcionaria quién lo presumió previamente, mostrando un desconocimiento absoluto de las leyes o de plano un envidiable cinismo. Después trascendió que les dio chamba a muchos de su familia, se dijo que metidos en la nómina estaban sus hermanos, cuñados, sobrinos, y hasta el yerno; su manejo fraterno de las finanzas públicas pusieron en entredicho la limpieza de todo el Gobierno; sin embargo sus jefes aguantaron vara y la sostuvieron en el cargo. Sin embargo ahora se metió en serios problemas por consentir a su hijo de veinte años a quién indebidamente le dio para su uso personal un automóvil de lujo propiedad del Gobierno estatal; el chamaco se metió en líos de drogas, con eso doña Guadalupe le agotó la paciencia a la 4T y la sacó del Paraíso. ¿QUÉ LE PASÓ A LUPITA? ¡NO SÉ! El día de ayer fue el propio Gobernador Cuitláhuac García Jiménez quién anunció mediante su Twitter la salida de Guadalupe Argüelles, aclaró que fue para que pueda atender “asuntos del ámbito personal”; sonó claro y diáfano. Ha trascendido también que continúa abierta la investigación por nepotismo en su contra; con lo que Argüelles probablemente se convierta en el botón de muestra para que el resto del Gabinete entienda que deben caminar derechitos. Es tiempo de que aquellos funcionarios que anden chuecos de una vez se enderecen, porque cuando veas las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar. Por otra parte, el asunto del uso de los vehículos oficiales debe ser atendido con urgencia por la Contraloría, pues existe un abuso por parte de algunos personajes que nunca tuvieron y ahora que lograron tener, locos se quieren volver. Existen incluso subalternos de medio pelo que tienen sus domicilios particulares atiborrados de vehículos; se comportan como nuevos ricos y por lo que ostentan se ve que sí lo son. Tenemos claro que Cuitláhuac García sí trae la intención de amansar los viejos vicios del poder; pero también es lógico que para lograrlo necesita de la ayuda de su equipo; por eso el mensaje que envía con la salida de la Secretaria del Trabajo es positivo para dejar en claro que quienes enloquezcan con el poder se irán a curar al manicomio del desempleo. DAÑO COLATERAL Quien debe de andar muy contento con los traspiés de doña Guadalupe es Esteban Ramírez Zepeta, pues con su salida su señor marido se queda sin uno de los respaldos más efectivos en todas sus acepciones; rumbo a su búsqueda por encabezar a Morena estatal. Es obvio que el quemón del hijo lo afecta también a Vicencio y no solamente a su esposa. Para Gonzalo Vicencio, el golpe a su prestigio por los errores de su vástago y la pérdida de poder con la salida de su esposa lo ponen contra la pared, muy lejos de conservar la silla de la dirigencia estatal del partido oficial; y por ende sitúa a Zepeta con un glúteo ya en la silla de Morena Veracruz. Mire usted lo que es el efecto dominó, y más cuando la primera ficha cae tan cerquita. BUENA PIEZA LLEGA AL RELEVO Para levantar el tiradero que dejó doña Lupis, entró a hacerse cargo de la Secretaría del Trabajo Diana Estela Aróstegui Carvallo; una mujer del primer círculo de colaboradores de Cuitláhuac García, quién se ha destacado por su seriedad y compromiso dentro del servicio público y así lo fue desde la campaña. Desde la Consejería Jurídica de Derechos Ciudadanos de la oficina del Gobernador, mostró la disciplina y honorabilidad que ahora es recompensada con una alta responsabilidad, que por el momento fue anunciada como temporal, pero que seguramente más adelante le será confiada totalmente. La abogada fue presidenta del Colegio de Abogados de Acayucan, es máster en Ciencias Penales y Sistema Penal Acusatorio, además de haber tenido una amplia carrera en el Poder Judicial del Estado. El reconocimiento no es falsa lisonja, es poner en la mesa el trabajo serio de una mujer entregada a su labor y consiente de la responsabilidad que implica ser funcionario público, y de eso no hay mucho ahorita. SE LA TUMBAN A ARMENGUAL Así apareció en la Gaceta Oficial: ING. ERIC PATROCINIO CISNEROS BURGOS, Secretario de Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, en uso de las facultades que me confiere el Acuerdo Delegatorio emitido por el Gobernador del Estado en fecha once de diciembre del año dos mil dieciocho, publicado el doce del mismo mes y año, en la Gaceta Oficial del Estado, Órgano del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave número extraordinario cuatrocientos noventa y seis; y en términos de lo dispuesto por los artículos… (sustento)… del Notariado para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; tiene a bien decretar la TERMINACIÓN DEFINITIVA DEL EJERCICIO DE LA FUNCIÓN NOTARIAL DEL LICENCIADO LEOPOLDO DOMINGUEZ ARMENGUAL, en virtud de los siguientes considerandos: Y de ahí el documento se arranca a detallar los ilícitos en que supuestamente incurrió el ex secretario de Turismo del minigobierno desde su Notaría y que ocasionaron que perdiera la Patente que tenía desde el 24 de Septiembre de 1992. Que duro golpe para el personaje que cambió los dos años de gloria de ser Secretario, por la pérdida del patrimonio que era para toda la vida. DIPUTADOS SÍ SESIONARÁN El día de hoy, el Congreso de Veracruz definirá la forma en que Sesionará en medio de la pandemia, por lo pronto ya señalaron que sugerirán a los diputados “viejejitos” quedarse en casa, también aconsejaran que así lo hagan los que padecen diabetes; no asistirán los hipertensos pero sí van a ir los que sean hipermensos; y que bueno que así sea, porque si prohibieran a los hipermensos asistir, seguramente se quedarían sin quórum. Llevar a cabo el Segundo Periodo de Sesiones será todo un reto por el tema del aislamiento, la sana distancia y los cubrebocas. Es claro que los diputados marginados por los motivos ya mencionados no van a aceptar quedarse fuera de su participación en las Sesiones; por ese motivo parece más viable que sesionen de manera virtual, que es la otra propuesta. Eso sí, si de por sí muchos diputados nunca acuden a su oficina con el pretexto de que andan trabajando en su distrito; si tampoco estarán obligados a acudir los días de Sesión, pues serán inalcanzables, como los dioses bajados del cielo que se consideran ser. Esta es opinión personal del columnista Nota Anterior Sofocan incendio y rescatan a dos gatitos intoxicados No Newer Articles