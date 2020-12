Gilberto Haaz Diez-Esa horrible caseta (Fortín)

*¿Podrías decirme, por favor, qué camino debo seguir para salir de aquí?

– Esto depende en gran parte del sitio al que quieras llegar.

– No me importa mucho el sitio.

– Entonces, tampoco importa mucho el camino. Camelot.

Por Gilberto Haaz Diez

Desde que Dios les iluminó el camino y les dijo: Ábranse las montañas y los cielos y hagan aquí una autopista, la población nunca pensó el mal que les vendría. Al principio todo era alegría, como todos los nacimientos, la gente veía con asombro el Puente de Metlac, una obra de ingeniería que llamaron puente Mariano García Sela, por un ingeniero que allí construyó, pero que la raza, el pueblo llamó Puente de Metlac. Hasta allí todo era miel sobre hojuelas, sin embargo, al paso del tiempo la mugre, cara y retardada caseta de Capufe, que está entre la franja de Gaza, en Fortín, dividiendo Orizaba y Córdoba, trajo más penumbras que aciertos. Y comenzaron desde los grupos empresariales y gobernadores y senadores a intentar retirarla, luego cuando no prosperó pidieron reubicarla, es decir, echarla unos metros adelante para que no dañara la economía de las dos ciudades. No se ha podido, es una lucha estéril, en el tiempo de Gutiérrez Barrios en Capufe se pidió, el Wily, Guillermo González Diaz, que era su político consentido, no pudo. Luego llegaron los secretarios de SCT, hasta llegar con el mas señalado de todos, Gerardo Ruiz Esparza, que en paz descanse, quien puso al frente de Capufe a un dos veces compadre del presidente Peña Nieto, Benito Neme, y entre los dos se hicieron como que la virgen les hablaba, y no volteaban para este lado. Ahora el Consejo Coordinador Empresarial retoma esa lucha y se le vio a los presidentes de Canacar y CCE al lado del senador Ricardo Ahued Bardahuil, un tipo serio y comprometido con Veracruz, pero al cual, los enterados apuestan doble contra sencillo, como las apuestas de la pelea tongo de Canelo, de que no la van a quitar nunca, porque genera más de 4 millones de pesos diarios. Ahora la petición debía de ser que la amplíen, que la abran como la que hicieron arriba de las altas montañas, en San Martín Texmelucan, que debe tener unas 8 por cada lado, y así evitaron las aglomeraciones y colas y molestias. Ahora ésta de Fortín es una lata, las colas son sufribles y a veces demoras hasta una hora para pagar y pasar, digno de un país del Tercer Mundo, o del Cuarto. Ubican unas casetas volantas, que no sirven para nada, aprietan el tráfico y no le encuentran la cuadratura al círculo, aún con todo el dinero que entra. En fin, aquí nos tocó vivir.

UNA DE MENDOZA

Hace un tiempo que no veo al alcalde bendito, Melitón Reyes Larios, bendito dos veces porque, por una parte le bendicen algunos de sus gobernados, y sé que todas las mañanas su hermano, el Arzobispo Hipólito Reyes Larios, le echa su rezada para que le vaya muy bien. Y me entero que más o menos ahí anda abriendo proyectos a nuevas inversiones, como una que se hará de una Plaza Comercial en lo que era la antigua fábrica de la textilera Civsa, donde los obreros han sobrevivido desde aquel tiempo que planeaban extinguirlos. La familia Del Valle alista la chequera para comenzar esa plaza que tendrá locales comerciales, cines y probablemente en las inmediaciones un hotel. Dándole vida a esa zona de obreros textileros, y por allí, aprovechando el viaje, leo en El Buen Tono que los padres trabajadores jubilados están pidiendo a los empresarios, que ocupen para trabajar a sus hijos, quienes esos padres desde 1991 han estado al pendiente y vendieron parte de sus acciones para el nuevo proyecto comercial. Suerte.

