Gilberto Haaz Diez – Las dichosas vacunas

*Son las aguas internas las que hunden los barcos, no las externas. Camelot.

Por Gilberto Haaz Diez

Pfizer nos mandó un warnig de miedo, comunicó que enviaría muchas menos vacunas, porque iba a repartir entre los países pobres. ¿Pobres? México tiene casi 50 millones de gente viviendo pobreza, y en extrema unos 30 millones. Echó abajo el dichoso dicho de Marcelo Ebrard, que cuando llegaron las primeras vacunas a México, hicieron casi una final de Súper Bowl y llevaron a los viejitos del Gabinete, a gritar a los cuatro vientos que eso era: Misión cumplida. Pues no, misión cumplida va a ser cuando a millones de mexicanos se puedan vacunar. Antes no. Hay una gran disputa en torno a que si en México las pudieran aplicar empresarios y gente de la sociedad civil. Tengo un amigo que se vacunó la semana pasada en Estados Unidos. Voló hacia Texas y se formó en su auto como cualquier hijo de vecino y, cuando llegó su turno, solo le pidieron una identificación, para no duplicar vacunas, aunque quien esté vacunado ni modo que regrese a vacunarse de nuevo, sin costo, sin cobrarle nada, por eso lo de Marcelo Ebrard de que llamaría al gobierno americano, al nuevo, para que se fijen en los inmigrantes ni falta hace. Papá Joe Biden da la orden de vacunar a todos, no importa si seas residente o no, y anunció que desde el miércoles, que toma el gobierno, vacunarán a 1 millones de personas diarias en los primeros 100 días, o sea, 100 millones. México está a años luz de cumplir lo que dijo el presidente AMLO, que en febrero estaría vacunados todos los de la tercera edad (me incluyo), no tiene México ni las vacunas ni el sistema operativo dónde vacunarse, es más, ha sufrido unas críticas tremendas porque los servidores de la Nación, que son gente de su gobierno que promueve a Morena y los votos, se han vacunado por el riesgo de contagiarse al vacunar ellos, y las criticas brincaron en las benditas redes sociales, 40 mil de ellos, cuatro en cada una, forman parte de las 10 mil “brigadas de vacunación” que, conformadas por 12 personas, gozarán de la vacuna en cuanto se comience con la población mayor de 60 años. Inglaterra lo hace, vacunando dónde se pueda. En hospitales y en las farmacias donde tienen a una enfermera que inyecta. Gratis.

LAS VACUNAS EN MÉXICO Y VERACRUZ

En México surgieron voces de los gobernadores, que pidieron al gobierno federal les dejara a ellos comprarlas y vacunar gratis a sus gobernados. Nones, les dijeron en ese entonces. Ahora parece que ya valoran en Palacio Nacional abrir ese abanico, porque al paso que van no les dará tiempo y día a día mueren un promedio de mil mexicanos y mexicanas en el país. Urge meterle la velocidad del Checo Pérez. Zoe Robledo, del IMSS, Arturo Herrera, de Hacienda, Marcelo, el bombero, y hasta Gatell convencen al presidente de que hay que barajar otras opciones, para cumplirle a la patria. Ahora es la iniciativa privada, a través del Consejo Coordinador Empresarial y su presidente, Carlos Salazar Lomelín, que piden ellos también participar. Las comprarían y las pondrían, el que pueda pagar que pague, el que no, gratis. En Veracruz, ayer Alejandro Cosío Hernández, anunció que firmaron contrato con los rusos de Putin, que no es putín, es un cabrón bien hecho, para comprar 2 millones de la Sputnik V. Y otras 2 millones más adelante, el contrato se firmó en Miami, dice la nota de las redes sociales. Eso está muy bien y ojalá sea cierto, si se apoya en los empresarios veracruzanos, muy bien se podrían poner en las sedes de sus organismos, en Canaco, Coparmex, Canacintra y el mismo CCE. Bien por eso.

www.gilbertohaazdiez.com

Esta es opinión personal del columnista

Te puede interesar: Gilberto Haaz – El distractor Ahued