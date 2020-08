Gracias a Slim.

Estando en tiempos de pandemia, cuando el confinamiento será largo, como aquel lema de Relojerías Cantú: Un minuto para comprar y un laaargooo años para pagar. Así vivimos, entre esperanzas de la nueva vacuna que nos libere de ese mal, y que el milloneta Carlos Slim sacó la chequera y con los argentinos, que no nadamás son buenos para el futbol y tener un Papa en El Vaticano, pondrán en el primer semestre del año la vacuna que valdrá menos de cien pesos, para todos los y las mexicanas. Los argentinos pondrán el líquido y Slim las ampolletas para procesar la vacuna y poder comercializarla. Algunos memes pusieron que se pondrían en la cuenta de tu teléfono de Telmex y de ahí te descontarían el pago, pero eso era broma, vendrán directas y a bajo precio, y el gobierno hará lo suyo para comprar las del sector salud y obsequiarla a la gente, a toda. Un gran logro de la iniciativa privada, aquella que tanto molesta a la 4T, esa mafia del poder que hoy viene a rescatar a los y las mexicanas. Gracias, gordis Slim. Seguiré comprando mis libros en tus Sanborns y tomando ese café de agua de calcetín, que allí dan. Se agradece.

LOS SUBEJERCICIOS /AHUED BARDAHUIL)

Declaró el senador Ricardo Ahued Bardahuil (y aprovecho para tirar un comercial de un buen programa en TV: Línea Caliente, con los periodistas, Edgar Hernández, Mussio Cárdenas y Armando Ortiz, todas las tardes a las 6), que los subejercicios son cosas criminales. Los subejercicios es el dinero que los inútiles gobiernos estatales dejan de gastar y, cuando no se gasta ese dinero se tiene que regresar a la Federación. Comentó el senador que han regresado a la Federación 3 mil millones de pesos, y en la cuenta pública de Veracruz el subejercicio fue descomunal, ese Veracruz, cuyo gobernador ocupa el penúltimo lugar en el top ten de las desgracias, solo superado por el poblano, que está a la colita y para llorar, como el nuestro. Ahued es una gente bien vista, tanto por el presidente AMLO como por los por veracruzanos, apenas una encuesta ubicó a él y al exalcalde orizabeño, Juan Manuel Diez Francos, como los viables para ser gobernadores en el tiempo que vengan elecciones, aunque Ahued está en la tercera base, o esperando el toque de bola o la señal del manager a la Tom Lassorda, aquel que comandó a Fernando Valenzuela en sus tiempos de la ‘Fernandomanía’, cuando dijo Lasorda que un jugador de la talla de Valenzuela llegaba cada 50 años a la gran carpa. AMLO ha dicho a gente de su confianza, que a Ahued lo tiene preparado para algo bueno. Dijo el senador: “Hay poco recurso y luego no se aplican porque las reglas que emiten en el momento que envían los recursos no lo permiten, por el poco tiempo (…) lo que tenemos que ver es la Ley de Responsabilidad a Servidores Públicos, pero también lo que estamos revisando es la Ley de Disciplina Financiera para sacar adelante una iniciativa que revise la cadena de responsabilidad, para inhabilitar al servidor público, que tenga penalizaciones”. Aunque algunos escépticos han dicho que los gobiernos afines de Morena, guardan los recursos y no los gastan, para que el Patrón los pueda retener y utilizarlos en sus programas sociales. Uffff uy recontra uffff. Diría el Perro Bermúdez, comentarista de futbol.

www.gilbertohaazdiez.com

Esta es opinión personal del columnista

También te puede interesar ver: Campeche primer estado en pasar a semáforo amarillo