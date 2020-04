*Ante las adversidades totalitarias. La unión del pueblo llevará adelante esta Pandemia. Camelot.

Hacia la Fase 3

Por Gilberto Haaz Diez

Mientras nos preparamos para entrar a la Fase tres, según Hugo López Gattel, el Marshal de las contingencias virulentas, y en esa fase entonces sí, ni a la calle se puede salir. Mientras tomamos la sana distancia, en Nuevo León el gobernador que es Bronco (Jaime Rodríguez Calderón) exenta de impuestos por tres meses a las empresas locales, que dan 35 mil empleos, cosa que Veracruz y su colero gobernador, que anda en los últimos lugares de aceptación en encuestas nacionales, se niega a darle a los empresarios veracruzanos, siguiendo la línea de su jefe AMLO, de solo darles atole con el dedo. Nuevo León es cuna del empresariado, el Bronco señala que no habrá impuesto sobre la nómina y algunos otros más, aplicado a empresas que tengan hasta 10 empleados y sus ingresos menores a 4 millones de pesos. He ahí a un gobernador solidario con los empresarios y con los trabajadores, a quienes cuida y protege.

ORIZABA LA PROTESTA (IMSS)

Es común en todos los hospitales ver a sus trabajadores, médicos y enfermeras, hacer protestas afuera de esos institutos de salud, porque, entre otras cosas, no tienen lo necesario para evitar contagiarse, ni tapabocas especiales ni los equipos de vestir: Mascarillas, cubrebocas, botas, overoles y guantes. Ellos son los verdaderos héroes en esta pandemia, deben protegerlos, se les atendió. Llegó el dirigente sindical, Juan Carlos Perzabal, y una comisión entró a dialogar con los directivos. Leyendo en España los casos de médicos y enfermeras, que muchos de ellos sufrieron contagio, es urgente que los nuestros tengan lo indispensable. Ante una pandemia de este tamaño, ellos suelen ser los verdaderos héroes en esta tragedia. Su director, Zoé Robledo, ha expresado que les darán todas las herramientas necesarias para su trabajo humanitario.

LOS EMPRESARIOS

El presidente suele recibir a los empresarios picudos, los del billete de Forbes. Los mete a Palacio Nacional, les muestra los murales de Diego Rivera y, si le da la gana, los lleva a conocer el cuarto donde los masones bautizaron a Benito Juárez, en esa logia masónica que existía entre esas paredes. Luego, los debe llevar donde en las noches se le ve hablando con Benito, para pedirle consejo, aunque un soldado que vigila por la noche ese recinto sagrado de la política morenista, cuenta que el espíritu de Porfirio Díaz por allí se aparece y eso ataranta al Preciso, la eterna pelea de los neoliberales y los populistas. Ayer recibió a Antonio del Valle, Valentín Diez Morodo, Alejandro Bailleres y Emilio Azcárraga. A esos cuatro no los mata ni una quintilla. Todos al final salen sonriendo, alegres, tres horas con este presidente seguro les relaja. Pero al final de cuentas no logran ningún acuerdo, nada. Les da atole con el dedo. Sabedores de eso, el día de hoy el CCE (Consejo Coordinador Empresarial) avisa que van a un programa emergente sin el gobierno. No se sabe qué causa o razones expondrán, pero ante la cerrazón presidencial, y estar dale y dale y que no te hagan caso, es necesario buscar otras vertientes, porque los trabajadores pierden sus empleos, y el país no se puede detener.

