Javier Roldán – El retorno de los que nunca se van

POR SI ACASO…

*Cuitláhuac e Hipólito sepultan a la capital

*Alianza PAN, PRI, PRD en vías de fracasar

TAL VEZ Xalapa no le presente gran cosa en materia de votos ni al Movimiento de Regeneración Nacional ni a ningún partido político, y menos si van en alianza, así como tampoco a quien resulte electo alcalde del municipio, puesto que al ser la capital del Estado los Gobernadores no sueltan tan como quiera recursos a los ediles, porque ningún mandatario en sano juicio permite que un munícipe brille más que el Ejecutivo Estatal allí donde se encuentran asentados los poderes, pero no por ello deja de ser una plaza codiciada porque el Presidente Municipal se da el lujo de tener al mandatario del Estado (“entre comillas”) al alcance de la mano, e incluso suele –o solía- ser invitado a eventos donde aparecía el Gobernante, aunque los tiempos han cambiado en esta cuarta transformación o transformación de cuarta (como más le cuadre), pues en el tiempo que lleva Cuitláhuac García Jiménez al frente del Gobierno son contadas las ocasiones en que Pedro Hipólito Rodríguez Herrero aparece en un evento del primero, como solía ocurrir en el pasado, acaso porque, aunque el par de morenistas se dice académicos tienen poco de que hablar al carecer ambos de oficio político y de interés por el cargo que representan, sabiéndose un error de las circunstancias que ahora deben asumir. A Cuitláhuac, simple y llanamente, no le interesa Pedro Hipólito, y a Pedro Hipólito tampoco le interesa Cuitláhuac, a tal grado que si los entrevistaran y les preguntaran quien es quien, lo ignorarían por completo, ya que deshonestamente ambos aceptaron contender por un cargo para el que no estaban preparados y, lo peor, les causa flojedad aprender o cultivarse. Por ello ni uno ni otro recibe a nadie, porque no se sienten a la altura de los problemas de la sociedad que dicen representar o, por el contrario, se sienten tocados por el Mesías divino.

COMO FUERA, Xalapa, con todo y ello, es una de las plazas más codiciadas no tanto para diputados locales o Federales sino para la Presidencia Municipal, y acaso por ello la atención política se centra en esta capital donde, al parecer, ya está definido el candidato de MoReNa y sus aliados que será el empresario y próximo Senador con licencia, Ricardo Ahued Bardahuil que ya fue, y por el buen trabajo realizado el Gobierno del Estado le ha rogado que sea el abanderado, ya que de las legisladoras que aspiraban, algunas con el apoyo del Gobernador García Jiménez –vaya árbol al que se arriman- no se hace una. Cualquiera, incluso, juntas, serían avasalladas por el PAN o el PRI, en parte por el mal trabajo de Pedro Hipolitico, el alcalde fantasma que nunca se supo si lo fue o no, pero también por los yerros de un Gobernador que tiene abandonada la ciudad donde residen los tres poderes del Estado, aunque la causa principal de no figurar en las encuestas es la mala fama que se han forjado como nepotistas, por usar el poder para sus negocios personales o de sus familias. Y eso ocurre en todo el Gobierno, pues basta leer al columnista Arturo Reyes Isidoro que asegura que al Congreso del Estado la autoría Superior de la Federación le ha detectado un faltante de 300 millones de pesos, y como no si son los recursos que el Presidente de la Junta de Coordinación Política en la Legislatura actual, Juan Javier Gómez Cazarín ha desviado para cultivar su imagen, la de su padre y protegidos en los Tuxtlas y Hueyapan de Ocampo –donde quiere hacer munícipe a su progenitor-, ocultando, paralelamente, mediante cochupos a ciertos medios los negocios de obra pública que realiza en algunos ayuntamientos. Pero es la marca de MoReNa en Veracruz, no sabemos si con anuencia o no del Gobernador García Jiménez que, en caso de no estar enterado –que lo dudamos- se lo están llevando al baile.

EN XALAPA, decíamos que ya hay candidato de MoReNa y quien se inscriba, al igual que Ahued, será para cubrir los requisitos a sabiendas que el empresario tiene la candidatura en la bolsa, pero aún falta definir si se concreta la alianza PAN, PRI, PRD, ya que si a esos partidos los pierde la ambición y por querer la postulación para uno u otro de sus militantes sin llegar a acuerdos, lo más seguro es que pierdan. Por lo pronto se sabe que el PRI se definió por David Velasco Chedraui que ya fue Presidente Municipal y tiene buena aceptación, pero como abanderado únicamente del “Tricolor” poco o nada podrá hacer ante él, todavía, Senador de la República, y hasta donde se sabe, el único partido que ha levantado la mano para aliarse sería el PRD, pero se trata de un instituto utilitario que ya no tiene seguidores en Xalapa, y tan no los tiene que Uriel Flores Aguayo prefirió renunciar, lo mismo que Juan Vergel Pacheco que intentó ser abanderado de MoReNa, y que decir de otros “distinguidos” perredistas a quienes ya se les ve con medio cuerpo en el Movimiento de Regeneración Nacional temerosos de la orfandad. El único que aceptó de entrada ser abanderado perredista a la alcaldía fue el ex priista –no sabíamos que había renunciado al PRI que le dio todo-, Cuauhtémoc Velázquez Martínez, aunque en las condiciones en que se encuentra el instituto del Sol Azteca aceptaría lo que fuera como su abanderado con tal de demostrar que aun respira, pero a decir verdad, con Velázquez no le alcanzaría ni para asegurar una regiduría, por lo que no descartan, por lo tanto sumarse a David Velasco al que, tampoco, con el PRD le alcanzaría para llevarse el triunfo.

EL PAN, por lo tanto no cede, por lo que, o busca vender caro su amor o se mantendrá en esa línea abanderando al afamado Sergio “Bailador” Hernández, quien debería estar buscando la Presidente Municipal de Emiliano Zapata de donde es oriundo. Como fuera, si el PAN o el PRI no cede, lo más seguro es que no se concrete la alianza, y en ese tenor ni David Velasco, ni el “Bailador” Hernández y, mucho menos Cuauhtémoc Velázquez le ganaría la alcaldía a Ricardo Ahued. De hecho, Velázquez ha buscado lo mismo Sergio Hernández como a David Velasco para sumar su candidatura perredista y armar una alianza ya sea con uno u otro partido con la esperanza de amarrar, al menos una regiduría, pero está claro que existe resistencia y que la decisión en todo caso tendría que darse en la ciudad de México debido a la cerrazón en la aldea. HABLAR DE otros candidatos de los minipartiditos que alcanzaron registro en el Estado sería necio. Nadie, absolutamente nadie tiene los alcances en Xalapa ni en alguno de los 212 municipios si fuera de Xalapa persisten las alianzas de MoReNa, el Verde y PT y, por otra parte PAN, PRI y PRD donde a pesar de todo, aun no se descarta que vayan coaligados en Xalapa, y entonces sí, las cosas serán muy competidas en la capital del Estado. Así de simple. OPINA carjesus30@hotmail.com

Esta es opinión personal del columnista

También te puede interesar ver: Carlos Jesús R. – Se “va” Vicencio con Haces, aliado de AMLO