José Sobrevilla – Adicción Digital, síndrome de estos tiempos

*Exige CEN a gobernadores sacar las manos

*Ahued y PepeYu: dos aspirantes ganadores

DOS DIRIGENCIAS Estatales –una impuesta por el Gobernador Cuitláhuac García Jiménez y otra por Mario Delgado Carrillo con quien, por cierto, el mandatario Estatal no se la jugó cuando buscaba la Presidencia del CEN sino con Porfirio Muñoz Ledo-, agresiones verbales entre ambas facciones que han ido a parar a la sede nacional y a los tribunales, y cada cual con sus propios candidatos a alcaldes, diputados locales y Federales, es la composición de MoReNa en el Estado –como está ocurriendo en muchas Entidades donde los mandatarios quienes meter las manos al proceso, siendo criticados y censurados, incluso, por aliados como el Partido del Trabajo que le exige al titular del Ejecutivo Estatal que saque las manos y deje de pretender imponer aspirantes como ocurrió en Xalapa donde, de plano, la pobreza de los “suspirantes” no los hacía ganadores, en parte por la pésima administración del alcalde Pedro Hipólito Rodríguez Herrero pero, también, por la impopularidad de las y los aspirantes, en muchos casos, ambiciosas legisladoras que aprovechan el cargo para hacer negocios de empresas familiares y, en otros, por haber convertido al Gobierno en una agencia de colocaciones para su parentela. Por ello, el Movimiento de Regeneración Nacional ha tenido que rogar a Ricardo Ahued Bardahuil que acepte ser candidato a alcalde de Xalapa, en tanto sigue desojando la margarita en busca de aspirantes para disputar las diputaciones Federales y locales al no tener cuadros triunfadores. Por lo pronto, Mario Delgado ya envió un mensaje a Veracruz: “el gobierno federal no va a meter la mano en el proceso, entonces pedimos a los gobernadores que no metan la mano, que la gente decida libremente y que se respete la voluntad popular”.

LA ESCASES de aspirantes ganadores ocurre en todos los rumbos del Estado, y acaso se entiende porque el Movimiento de Regeneración Nacional es un partido de reciente creación que se ha ido nutriendo de militantes de otros institutos, entre estos perredistas, petistas o personajes que se dicen de izquierda desconociendo, en realidad, la esencia de esa tendencia política, y más recientemente de ex priistas y ex panistas que no son aceptados del todo por quienes pensaban que, al ser fundadores serían tomados en cuenta para cargos de responsabilidad, y vaya que se han llevado un chasco al encontrarse con que eso no los hace viables para ganar, y menos con un Presidente de la República que a diferencia del 2018 no aparecerá en las urnas, y peor aún con el desgaste de Gobernadores como el de Veracruz que aunque pague encuestas que lo colocan entre los aceptables, la realidad es muy distinta a la ficción.

NO ES secreto que la dirección ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, con fundamento en el artículo 55, numeral 1, inciso o) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, lleva un registro de los integrantes de los órganos directivos de los partidos políticos a nivel nacional y local. En ese sentido señala que el Comité Ejecutivo Estatal del Partido Político Nacional denominado Morena en Veracruz está conformado de la siguiente manera: Gonzalo Vicencio Flores, Secretario General; Yair Ademar Domínguez Vázquez, Secretario de Organización; Dimas Roberto López Aquino, Secretario de Comunicación, Difusión y Propaganda, entre otros, en ese tenor el INE señala que el Comité Ejecutivo Estatal de Morena fue electo y se cuenta también con el registro de dos delegados de los cuales se desconocen sus funciones actuales. Pero el Gobernador García Jiménez tiene a su propio dirigente Estatal, en este caso a Esteban Ramírez Zepeta que fungió como su secretario particular, y que no termina de ser aceptado ni siquiera por los morenistas locales que han acudido a protestar a la ciudad de México en contra del alfil del mandatario.

Y SON esos choques, aunado a la pésima administración Estatal lo que ha dado al traste con las posibilidades de triunfo del partido del Presidente, al menos en Veracruz en las próximas elecciones, aunque tendrían cierta ventaja si en el PAN, PRI y PRD no se ponen de acuerdo para abanderar candidatos comunes que les permita ganar sin importar las siglas, pues como bien dice la hija pródiga del PAN, Margarita Zavala, fundadora de México Libre –que no obtuvo registro- y próxima candidata a diputada federal plurinominal por la alianza PRI-PAN-PRD, se debe reflexionar el trabajo realizado por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y su particular desempeño contra los efectos de la pandemia de coronavirus, y de los gobernadores emanados de MoReNa porque “los partidos políticos deben entender que debemos cambiar la manera de hacer política. Es la última llamada para que continuemos con la transición democrática y acabemos con el populismo (…) El país requiere que respondamos al momento. Hay un bien que debemos de perseguir: poner el bien de México primero. Es una alianza importante para responder a la coyuntura”, matiza al justificar su regreso al redil panista y aceptar una postulación, a sabiendas que su imagen representa votos para la coalición.

Y LO dice muy claro: su interés para volver al Congreso de la Unión está en acabar con el populismo y convertirse en un contrapeso a las ideas del actual gobierno. Y es que para Zavala, descendiente de políticos de ideología de derecha, el gobierno de López Obrador mantiene un sello de decisiones autoritarias”, y vaya que no le falta razón. Por ello, acaso lo medular es decidir por candidatos ganadores más allá de siglas, o de lo contrario seguirá ganando MoReNa ya que para la sociedad que ignora la realidad, la derrota del Presidente les haría perder pensiones y becas que reciben ancianos, jóvenes y otros sectores de población, cuando los programas sociales ya están inscritos en la Constitución, y gane quien gane deberá seguir aplicándolos. Y eso ha sido tal vez lo que le ha faltado a la oposición de MoReNa: situarse en el discurso de que nada de lo ganado por la población se perderá, en aras de que la sociedad vote con madurez, libertad y sin presiones.

POR LO demás, este domingo se definirán muchas candidaturas, incluida la de Ricardo Ahued a la alcaldía de Xalapa, salvo que pretendieran imponerse a la suplente y a integrantes de su comuna, algo que el empresario y político no permitiría. En Perote, para la diputación Federal, Morena pretende enviar a otro secretario particular de Cuitláhuac, aunque a decir verdad, ese territorio es de los Yunes, y José Francisco Yunes Zorrilla “Pepe” no tiene rival de peligro en la búsqueda de esa posición que, por otra parte, ya ganó con amplitud de sufragios en el pasado, y su carisma y respeto, así como la calidad moral que le preceden le hacen un aspirantes ganador. Al tiempo. OPINA carjesus30@hotmail.com

