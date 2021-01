José Sobrevilla – Advierte INAI “lean bien los términos” sobre privacidad de WhatsApp

Este gobierno de la Cuatroté, comenzó con tambores batientes de guerra, abrió muchos frentes, como los alemanes en la Segunda Guerra Mundial. Cerró muchas cosas, otras las desapareció: las guarderías privadas fueron borradas de la faz de la tierra. El Seguro Popular, tan necesario para la seguridad social, se fue al averno. En un anuncio priísta, se escucha que Morena barrió de arriba para abajo, pero desapareciendo casi todo. Es una desgracia para México, le señalan. Son tiempos de campañas políticas y se verán muchas cosas. Pero escribía de lo salado que están. Miremos, la jefa de Gobierno, la de apellido impronunciable, Sheinbaum, ahí iba navegando entre bichos como el Coronavirus, aguantando presiones de restauranteros y comercios que le piden abrir porque, o Abrimos o Morimos, la ciudad antes defeña concentra la mayor crisis de Covid, casi sin camas, casi sin ventiladores, casi sin alma, con muertes y contagios superiores. Paréntesis: (Ayer circuló una nota donde el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, señalaba que había devuelto ventiladores a México porque en Veracruz no se necesitaban, le llovieron mentadas chulas). En esas andaba la jefa de Gobierno cuando, Pum, le explotó un transformador del Metro y el mundo le cambió, un incendio quemó buena parte del control donde mueven los trenes y donde quedaron varados millones de usuarios. Siempre se ha dicho que lo barato cuesta caro, el presidente AMLO vive en una burbuja de ansiedad de ‘austeridá’, y eso les llega a ocurrir, lo barato cuesta caro, no le han querido meter dinero a cosas viejas como el Metro y ahora, cuando ya llevan dos años en gobierno, ya no es posible estar culpando a los del pasado. Ya te toca a ti, ser gobierno, ya te toca a ti, ser responsable. El costo de hombre hora de trabajo y movilizar a cientos de unidades con gastos extras de gasolinas y las incomodidades para los usuarios y el riesgo del contagio, son cosas que no tienen que ver con la austeridad. Más bien tienen que ver con la ineficiencia.

LOS VIAJES A ESTADOS UNIDOS

La Embajada americana inició un proceso para avisar a todos los viajeros que vayan a ese país, donde le acaban de asestar el otro Impechmeant al racista pelos naranja, que van a necesitar un certificado médico donde aseguren que no tienen Covid. Y se deberá presentar en el mostrador de la línea aérea o no te dan el pase. Es normal, son tiempos de pandemia y cada país cuida cómo atajar al maldito virus, mas Estados Unidos que es el país con más muertes y contagios en el mundo, Veracruz se salva porque no tenemos vuelos directos con Inglaterra, dijo el ínclito: “Nosotros no tenemos ningún aeropuerto que reciba pasaje de Inglaterra, entonces no tendríamos por qué tener esa preocupación”. Ok. Las fronteras de a pie también están cerradas. Pasan quienes trabajan en uno y otro lado. Hace unos días hablé con Silvia a Mc Allen, ella es la mujer taxista que nos cruza la frontera cuando volamos en el Viva Autobús a Reynosa, Tamaulipas, y de allí nos cruza a Mc Allen, para el shopping y el relajamiento de un par de días. Me cuenta que sigue cerrada toda la frontera y que la única manera de entrar es, si tienes un familiar que allí viva, o volar desde Ciudad de México directo a Mc Allen por Aeromar, que tiene un vuelo directo, y de ahí irte a Reynosa para el regreso en el Viva Aerobús. En fin, a seguir aguantando y esperar que la mayoría estemos vacunados para poder ir de nuevo a la frontera y decir, como Juan Gabriel: “A mí me gusta mucho estar en la frontera”.

