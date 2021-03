José Sobrevilla-Jaque al Rey… del outsourcing

POR SI ACASO…

Por Carlos Jesús Rodríguez

COMO EN la guerra y en el amor todo se vale, y el proceso electivo del 6 de Junio pinta para “campo de batalla” entre liberales y conservadores –a juzgar por muertos, amenazados y agredidos a la fecha-, no se descarta que entre las opciones de la Cuarta Transformación para seguir punzando con el tema de la corrupción se encuentre la extradición de Karime Macías Tubillas, ex esposa del nefasto ex Gobernador Javier Duarte de Ochoa, actualmente procesado en el reclusorio Norte de la ciudad de México donde purga condena de 9 años, y no se extraña que en breve sea sometido a nuevos procesos por otros hechos cometidos en el Estado. No en vano el Presidente Andrés Manuel López Obrador hizo llegar el jueves al Senado para su ratificación el nombramiento de Josefa González-Blanco Ortiz-Mena, exsecretaria del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) como embajadora de México en el Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte y los Organismos Internacionales con sede en esa nación, con la finalidad de apresurar él envió de la ex Presidenta del DIF Veracruz, para que enfrente denuncia de fraude por 112 millones de pesos cuando desempeño ese cargo. Macías Tubilla lo sabe, y por ello ha implorado nuevamente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que revise la orden de aprehensión librada en su contra, así como el proceso con el que se busca extraditarla del Reino Unido, donde reside actualmente, acusada de haber colaborado con su ex pareja, cuando era gobernador de Veracruz, en diversos delitos contra el erario Estatal y con operaciones de recursos de procedencia ilícita que habría cometido al intentar ocultar el dinero mal habido. Por ello la defensa de la ex esposa del ex mandatario veracruzano, ante la amenaza de extradición de un momento a otro, solicitó a la SCJN que atraiga el amparo, actualmente en revisión en el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal con residencia en la Ciudad de México, luego de que este órgano jurisdiccional se negara a aplazar el dictado de la sentencia, aunque la solicitud de atracción puede ser una estrategia de la defensa para retrasar el fallo del colegiado, pues no podrá emitir sentencia hasta que la SCJN decida sobre dicha petición.

Y ES que, no es la primera vez que la SCJN rechaza una petición similar de Macías Tubilla, luego de que ninguno de sus ministros consideró que el caso revestía la importancia o trascendencia necesarias para que fuera atraído por el máximo tribunal. En julio pasado, la Primera Sala de la SCJN rechazó una petición similar. También en Agosto de 2020, el presidente de la Primera Sala, Juan Luis González Alcántara notificó que ninguno de los ministros quiso atraer el caso para su análisis, lo que fue interpretado como la intensión de las autoridades en México de enjuiciar a la ex esposa de Duarte por el desvío 112 millones de pesos del erario de Veracruz, detallando que en principio se planteó la imposibilidad de atender la solicitud de ejercicio de la facultad de atracción 162/2020 planteada por Macías Tubilla debido a la falta de legitimación que tiene para presentar este tipo de recursos. Por ello se sometió a consideración de los ministros integrantes de la citada sala la solicitud planteada para que ese alto tribunal ejerciera de oficio la facultad de atracción para conocer dicho recurso, y en acuerdo de 29 de julio 2020, dictado por los integrantes de la citada Primera Sala del que se advierte que se sometió a consideración de las ministras y ministros dicha solicitud para conocer del recurso de reclamación 8/2020, ninguno de ellos decidió de oficio hacerla suya, por lo que la misma se desechó.

KARIME MACÍAS Tubilla se encuentra en Reino Unido sujeta a un proceso de extradición a México, en donde las autoridades la buscan enjuiciar por el desvío 112 millones de pesos del erario de Veracruz, aunque se sabe que hay otras denuncias por manejo de recursos de procedencia ilícita y evasión fiscal, lo que, de ser traída al País en calidad de procesada se haría acreedora a prisión preventiva, salvo que se prestara a testificar en contra de su ex marido por otros ilícitos, y contra funcionarios de aquel gobierno que gozan de cabal salud, y que se promueven incluso para puestos de elección popular, en tanto que otros financian partidos en aras de imponer alcaldes y legisladores a modo. Se debe aclarar que desde el 25 de febrero de 2020 la exesposa de Duarte hizo la solicitud para que la SCJN atrajera su caso. Señala que las pruebas que no le fueron aceptadas para evitar la orden de aprehensión, con fines de extradición, incluían documentos en los que se argumentaba que personal del Ministerio Público de Veracruz torturó a los testigos que declararon en su contra, pero todo ha sido desestimado ante los testimonios que la hacen presunta responsable de delitos contra el erario de Veracruz.

PERO MONICA Ghihan Macías Tubilla, ex cuñada del ex gobernador Duarte y hermana de la ex primera dama también es reclamada en extradición debido a una orden de aprehensión solicitada por la Fiscalía General de la República por su presunta responsabilidad en el delito de defraudación fiscal equiparable por más de 3 millones 500 mil pesos, según consta en un amparo promovido a su favor, donde se impugna que la FGR no dio respuesta a un escrito presentado el 14 de septiembre de 2019 por una persona designada por la acusada, pese a haber exhibido una copia certificada por un notario público de la Ciudad de México, en el que consta la “protocolización del poder otorgado en el extranjero por el Notario Público de Londres, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, del que se advierte que el promovente, cuenta con poder general para pleitos y cobranzas”, además de promover juicio de amparo, como apoderado legal de Mónica Ghihan Macías Tubilla. Bueno, que no Karime ni su hermana Mónica deben preocuparse con eso del descongelamiento de cuentas a su padre Tony Macías tras cinco años congeladas, lo que le permitiría pagar amparos, abogados y multas para liberar a sus hija.

Y TODOS esos embrollos se dan en un contexto de futuras elecciones para alcaldes, diputados Federales y locales en el Estado, cuando la Cuarta Transformación echara manos de todo cuanto esté a su alcance para tratar de sacar la mayor ventaja, como ya está sucediendo con el caso Tamaulipas, a cuyo Gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca ahora lo investigan, incluso, por relaciones con integrantes de presuntos grupos delictivos dedicados al robo de hidrocarburo en ductos de Petróleos Mexicanos (Pemex), de tráfico de combustible de Estados Unidos a México, y la entrega de sobornos por parte de células dedicadas al narcotráfico. En ese tenor, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) –usada por este Gobierno para perseguir a los adversarios-, en coordinación con la Seido han trazado líneas de investigación que relacionan empresas establecidas en México, y en las que participan colaboradores del mandatario tamaulipeco, así como participantes en sus empresas, entre ellos Baltazar Higinio Reséndez Cantú, entre otros. En fin, esto apenas comienza, y la 4T esta dispuesta a todo con tal de conservar el poder. OPINA carjesus30@hotmail.com

