La alarmante crisis en Turismo

Se han perdido el 90 % de los empleos directos

En Veracruz se han cancelado 50 mil 531 plazas laborales

Cerraron temporal o definitivamente 12 mil 400 empresas

Uno de los sectores más importantes dentro de nuestra economía, lo es el de la llamada industria turística, por la capacidad que tiene para generar una derrama de recursos entre otros distintos grupos de los servicios, por ello es que se debe de poner atención a los datos que acaba de dar a conocer la dirección del Partido de la Revolución Democrática en Veracruz, que pintan con dramática verdad la crisis que se está viviendo.

Porque la crisis económica afecta no solo a los empresarios dueños de hoteles y restaurantes, sino que como es bien sabido, se trata de toda una cadena de servicios y empleos, que perjudica ya desde el inicio de la pandemia a miles de hogares y familias veracruzanas.

En principio, para tener una dimensión de lo que se trata el problema, hay que señalar que de acuerdo con los mismos empresarios del sector turismo, consideran que a la fecha, luego de varios meses de soportar la crisis, se han perdido el 90 % de sus empleos directos, por lo que miles de jefas y jefes de familia se quedaron sin el sustento de sus hogares.

En Veracruz se han cancelado 50 mil 531 plazas laborales y se cerraron temporal o definitivamente 12 mil 400 empresas en todo el estado, un daño equivalente a lo creado durante ocho años anteriores.

Con una ocupación hotelera del tres al cuatro por ciento en Xalapa y más de dos mil 400 familias sin empleo, así como la pérdida del noventa por ciento de los trabajos directos que genera la industria turística en todo el estado de Veracruz.

Hay que decir también, que los empresarios y trabajadores del sector turismo, prácticamente se han tenido que “rascar con sus propias uñas” porque en la práctica no han existido apoyos reales que contribuyan a cuando menos tratar de sobrellevar la crisis.

Porque hasta el día de hoy, luego de varios meses, la Secretaría de Turismo ha anunciado que vayan a convocar a los empresarios para apoyarlos económicamente con alguna cantidad, como ya se ha hecho en otras entidades en donde esa actividad es primordial.

Lo que se sí se ha hecho -que en muy poco sirven para resolver el problema- es darles pláticas, cursos y certificados de medidas de prevención para evitar contagios entre los clientes.

Hasta antes de la pandemia, las autoridades de la secretaría de Turismo, salían a decir en cada temporada vacacional, que Veracruz era el primer lugar nacional preferido para visitar por los turistas, aunque eso no se lo creían ni ellas mismas. Por eso es que en consecuencia, ahora también nuestra entidad debería de ser la primera en apoyar al sector turístico.

En cambio, la realidad que es alarmante, porque lo que estamos viendo es que guías de turistas, meseros, personal de limpieza, de mantenimiento, cocineros, choferes, camareros, agencias de viajes, taxistas, y restauranteros están a punto de desaparecer por el cierre definitivo de sus fuentes de empleo, ya que las distintas regiones en que se divide la entidad reportan una ocupación hotelera promedio del ocho al 10 por ciento real.

Aquí en la capital del estado, históricamente se venía registrando un promedio del 35 al 45% en la ocupación hotelera, en años previos al 2019, y hoy los hoteleros comparten el dato de que con el Covid, la misma cayó a niveles nunca antes vistos, con un 3 a 4%, cifra que corroboraron por igual empresarios de Poza Rica y Coatzacoalcos.

“No vemos acciones concretas del gobierno para reactivar la economía turística, mantuvieron la falsa idea de que los empresarios debían resolver sus propios problemas y enfrentar sin apoyo la crisis, lo que generó cierre de empresas y negocios, con un alto costo en pérdida de empleos.

El sector se encuentra abandonado a su suerte, no hay una comunicación ni promoción de nuestro estado y mucho menos una palmada en la espalda para los empresarios”

Algunos de esos empresarios, han tenido que ingeniárselas para continuar trabajando, como los restauranteros que ahora ofrecen el servicio de envíos a domicilio.

Otros, como los de bares y cantinas, están camuflajeando su giro, como restaurantes bar, para poder seguir atendiendo a sus clientes, aunque sigan operando como lo hacían antes de la pandemia del Covid 19 porque no ofrecen alimentos, más que en algunos casos las tradicionales botanas.

Así está ocurriendo en los principales centros turísticos, desde el norte hasta el sur del estado, en donde al entrar a los bares se puede observar cómo son nulos los filtros sanitarios, pues no se checa la temperatura de los asistentes, -por razones obvias van con la temperatura alta- pocos cuentan con gel antibacterial, no se utilizan los tapetes sanitizantes en las entradas y no se impide el acceso sino cuentan con cubrebocas y tampoco se respeta la sana distancia entre los usuarios y el personal femenino, por lo que el servicio es exactamente el mismo.

Las autoridades de la secretaría de Salud, al parecer nada más están dedicadas a producir su reporte diario del COVID19, pero de manera irresponsable, no realizan las verificaciones correspondientes para constatar que estén cumpliendo los protocolos.

