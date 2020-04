La carpeta anticorrupción en la Secretaría de Salud

Los cobros irregulares a empresas navieras en Tuxpan

Exigen a pagar servicios en cuenta de un particular

Trabajan con una empresa que no está registrada en la API

Por Miguel Angel Cristiani Gonzalez

A estas alturas del partido, luego de la destitución y consignación de Yoli García ex comisionada del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (IVAI), acusada por el delito de abuso de autoridad, seguramente que la Fiscalía General del Estado y el Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción SEA ya deben de haber abierto una de las llamadas Carpetas de Investigación, sobre la serie de cobros irregulares que se vienen haciendo por funcionarios de la Secretaría en el Puerto de Tuxpan.

En realidad no es un solo delito como el imputado a la ex comisionada del IVAI, en el caso del puerto de Tuxpan, son varios los actos que se vienen cometiendo al margen de toda ley.

Por principio de cuentas, se está exigiendo el pago de “servicios” portuario a la cuenta de un particular que se radica en el también puerto de Coatzacoalcos.

Se amenaza a las empresas navieras, a que si no depositan a esa cuenta, no se les autorizará la “comunicación” de la embarcación, con lo que no podrán continuar con los demás trámites y hay que recordar que cada hora que está anclado un barco, son miles de pesos los que cuesta.

Los empresarios navieros no se niegan a pagar lo establecido en la ley, pero se oponen a que se tenga que depositar la cuota en una cuenta de una persona particular y no de alguna dependencia oficial, como se supone debe de ser el trámite.

Otro capítulo que seguramente se deberá integrar a la carpeta de investigación, es el hecho de que se está “brindando el servicio” de fumigación, aunque no se están cumpliendo los lineamientos de la API de Tuxpan, es más, ni siquiera figura como un tercero autorizado por parte de la Secretaría, ya que eso no existe oficialmente.

Como se puede constatar en la página oficial de la API de Tuxpan, los servicios de fumigación son considerados servicios portuarios, de hecho en oficios anteriores que enviaron en octubre, se pretendían fumigar, también tenían considerado este servicio para su cobro lo cual lógicamente no procedió.

Lo empezaron a realizar con personal de la Secretaría de Salud, y solicitando nuevamente el pago de este servicio, que el mismo personal de salud realiza, a la cuenta de un tercero en Coatzacoalcos, que ni siquiera está registrado en APITUX, como prestador de servicios de fumigación.

Los conceptos que el responsable de sanidad Internacional ingeniero Horacio Cadena pretende recabar y cobrar a nombre de CARLOS HERRERA GUILLEN como persona física, quien les va a “facturar” todos los servicios que mencionó en su escrito de cuotas de recuperación, no son cuenta ni de Secretaria de Salud.

Los pagos que realizan las autoridades involucradas en la revisión e inspección de los buques tales como MIGRACION, SENASICA, SEMAR, se realizan con el formulario múltiple de pago 5 y son pagos referenciados que se depositan a cuentas de las dependencias gubernamentales.

Estos pagos son los que no han quedado debidamente claro, por qué se requiere que todos estos servicios sean depositados a la cuenta de una Persona Física. En el caso específico de la fumigación, sin ni siguiera ser prestador de servicios de fumigación autorizado en el puerto por la APITUX.

En fin, que todavía hay mucho de dónde investigar, en la gruesa carpeta que las dependencias estatales contra la corrupción, seguramente deben de estar integrando, sobre todas las irregularidades que se vienen operando en la Jurisdicción Sanitaria II con sede en el puerto de Tuxpan, el de los bellos atardeceres y de mis recuerdos.

Contáctanos en Facebook: Miguel Ángel Cristiani G.

En Twitter: @bitacoraveracru

Página web: www.bitacorapolitica.com.mx

Blog: https://bitacoradepolitica.blogspot.com/

Esta es opinión personal del columnista