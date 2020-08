La oposición busca perfección

Por Ángel Álvaro Peña

La búsqueda de la perfección en algunos partidos es obsesiva, porque ante la imposibilidad de tener argumentos de peso para descalificar a la actual administración pública, toman de los malos entendidos, de las mentiras y de las fantasías, factores de críticas.

Esta vez la oposición quiere perfección en los servicios educativos a distancia que empezaron el lunes 24 de agosto, es decir, hace tres días. Un proyecto de la magnitud de la enseñanza a través de televisión y otros medios a distancia lleva tiempo, a veces años, dada la dimensión del país, pero la oposición exige perfección y rapidez.

Quieren perfección ante lo imprevisto como son los contagios y las muertes y ahora también en la educación a distancia. Una perfección que nunca se mostró con el PRI ni con el PAN. Estos partidos olvidan que ellos también gobiernan desde la oposición, no están al margen de la satisfacción de necesidades de la población, porque todo se lo dejan al gobierno, a pesar de que fueron convocados a apoyar a la población a través de un porcentaje de sus prerrogativas, que ahora utilizan contra el gobierno y no a favor de su partido, y menos aún del pueblo.

Ahora el PAN exige que López Obrador suspenda sus obras faraónicas, es decir el Tren Maya, la refinería Dos Bocas y el aeropuerto de Santa Lucía, para comprar 48 millones de laptops para cada alumno de educación básica y media, pero nunca dice que cooperará para adquirirlas. La necesidad de laptops no es reciente, existe desde que el PAN gobernó y nunca regalaron una sola. Mucho ganaría el PAN en su capital político si así lo hicieran, pero demuestran que quieren sólo desgastar. Porque, además, las obras faraónicas que menciona el contador Marko Cortés, tienen un fin mayor que la mera inauguración y su respectiva foto: serán generadoras de empleo y la refinería abaratará la gasolina y sus derivados y hará más independiente la economía de México. Pero ellos están acostumbrados a no pensar en el futuro, como muestran sus actitudes de gobierno, que por no pensar en el futuro muchos de ellos están con un pie en la cárcel.

Los panistas y los priistas fueron convocados desde hace meses a regresar la mitad de sus prerrogativas, Morena regresó en ese porcentaje su presupuesto asignado; y no han sido capaces de colaborar con la sociedad mexicana porque consideran que apoyar al pueblo es fortalecer a López Obrador. Bastante confundidos están todavía los panistas en su responsabilidad social y política.

Lo que quieren ellos es que las obras del actual gobierno se detengan porque saben que una vez terminadas los dejarán sin argumentos sólidos para sus raquíticas críticas y descalificaciones. Lo mismo sucede con la educación. La educación es lo que menos les interesa a los panistas. Ellos mismos adolecen de graves deficiencias.

Fox tuvo en la SEP a Reyes Tamez Guerra, con un mínimo de educación; Calderón a Josefina Vázquez Mota, quien se apoyó en Elba Esther para poder realizar su tarea. Esa es la educación que los panistas consideran correcta.

La educación a distancia en México mejorará, sin duda. La oposición, no. PEGA Y CORRE. – Ahora que la libertad de expresión se convierte en arma y no en un derecho, el INE quiere censurar, multar y desaparecer a los youtubersque difunden noticias que no le convienen a ese cuestionado instituto… Esta columna se publica los lunes, miércoles y viernes.

