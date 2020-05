La vida en el Twitter.

La vida en el tuiter es como una tómbola, tom, tom, tómbola, cantaría Mona Bell. Hay tuiteros que tienen millones de seguidores, López Dóriga creo anda en 4 millones. Allí es donde se dirime la verdadera batalla entre conservadores neoliberales y socialistas comunistas, entre chairos y fifís, entre los que le van a AMLO y los que lo detestan, muchos son boots alquilados, pero entre los que no lo son se exhiben de manera cruel y despiadada, a veces. No todos son de la política, hay algunos y algunas dulzonas, que le entran a divertirse y divertir a los demás. Pero la rabia está entre los que se odian, Tumba burros y Chumbele, son muy vistos. El expresidente Felipe Calderón es tuitero de corazón. Como lo es el embajador de Estados Unidos, Christopher Landau, quien a veces se da el lujo de responderte. La escritora Ángeles Mastretta señala que “Pasar por twiter diez minutos, requiere cinco horas de silencio para recuperarse”. Y es cierto. Lo duro es cuando le entran a la vida privada y agreden a las familias. Como le ocurrió hace tiempo a la esposa del presidente AMLO, cuando señaló: ‘Con los niños no’, de un comentario que le habían escrito al cachorro de Palacio. La señora ha abandonado tuiter algunas veces, luego regresa. Ocurrió con Carmen Aristegui, en un pleito que trae contra Sanjuana Martínez, la periodista corrosiva que llegó a Notimex a correr a cuántos pudo, a Carmen le exhibieron un hijo y a un padre, y ella tuvo que salir a aclarar en su cuenta de tuiter. Otra más fue a la Rocío Nahle, la poderosa secretaria de Energía, cuyo corazón late para y por Veracruz, le exhibieron foto de su hija estudiada y egresada en el Tec. de Monterrey, con la carrera de energías limpias y la mostraron, sin que la hija tenga culpa de los actos del gobierno donde trabaja su madre. Un tuitero mas exhibió a la hija de la Nahle que estudia en la prestigiada Universidad de Columbia en Nueva York, cuyo costo de inscripción es de 63 mil dólares, más de millón doscientos mil pesos mexicanos. Y exhibe su ficha de estudiante: Rocío Peña N. Columbia University. Sustainability Management. New York. Con la familia No. Así las cosas, diría el clásico.

AQUELLA PIEZA INMORTAL DE LOS BEATLES (EL PAIS)

La historia de All You Need Is Love está envuelta en esa trascendencia con la que los cuatro de Liverpool se manejaron en sus 10 años de existencia conjunta. Se iba a realizar la primera emisión vía satélite en directo y a todo el mundo. Fue el 25 de junio de 1967 y se decidió que aquello debía llevar un título global acorde con un acontecimiento que verían 700 millones de personas: Our World (Nuestro mundo). El 25 de junio llegó en este ambiente Our World. Participarían 24 países y se sucederían las conexiones, en plan Eurovisión, para que cada uno ofreciera lo mejor de cada casa. Fueron dos horas de programa. Los últimos en participar fueron The Beatles, representando al Reino Unido. La canción era de Lennon (aunque se firmó, como era habitual, Lennon / McCartney), que la había compuesto a contra reloj especialmente para el programa. El por entonces manager del grupo, Brian Epstein, contó así el origen del tema: “No dudé ni un solo momento en que harían algo maravilloso. El compromiso para el programa se había acordado unos meses antes. El momento se iba acercando y no habían escrito nada, pero días antes se sentaron a componer. Se terminó en 10 días”. Epstein falleció poco después, el 27 de agosto de ese mismo 1967, con 32 años, a causa de una intoxicación de barbitúricos.

