Las benditas redes sociales.

En campaña eran las benditas redes sociales, cuando se gobierna pasaron a ser las malditas redes sociales, así lo escribió Lily Téllez, periodista que es congresista de Morena, y crítica de esos mismos. El presidente AMLO se queja que en los tuiters, donde se da la verdadera pelea por la patria, hay muchos bots en su contra. ¿Qué es un bot? Voy a Wikipedia: “Un Twitterbot es un tipo de software que controla una cuenta de Twitter a través de la API de este servicio. El programa informático del bot podría tuitear, retuitear, marcar como «me gusta», seguir, dejar de seguir, o enviar mensajes directos a otros usuarios de la red”. Cuando se quejó el preciso, Tuiter México le respondió, le dejó decir que él mismo tiene muchísimos bots de seguidores. O sea, el que es buen gavilán no chilla. Al presidente lo tundieron miles y miles con el Hastagh: #NoSoyBot. Fue tendencia nacional por horas. AMLO pedía saber cuántos bots hay en tuiter y Facebook y cuánto pagaban por agredirlo. La verdad que uno abre tuiter y ahí es donde se dan las verdaderas batallas por la patria. Ahí se odian con odio jarocho, ahí el presidente ha permitido que este país esté dividido, porque él es el primero que le echa gasolina al fuego. Lo dijo Lincoln, cuando presidente de la Guerra de Secesión leyó aquel mensaje de La Casa Dividida: “Una casa dividida contra sí misma no puede permanecer en pie, no puede sostenerse”. Ojalá el presidente mexicano lea la historia de Abraham Lincoln, cuando ese país se dividía en dos, como andan los mexicanos al grito del tuiter. Chairos contra fifís. La libertad de expresión también debe respetarse ahí, en tuiters, Instagram y Facebook y todas las redes sociales, que un día fueron benditas y hoy no. Snifff.

EL CALDERON DE SIEMPRE

El otro que le entra a las batallas del tuiter es Felipe Calderón, el expresidente no es gente dejada y el presidente AMLO le metió otro calambre, después que la revista Proceso (Pasquín, la llamó Carlos Marín) dio a mal entender una declaración de la ex embajadora de Estados Unidos en México, Roberta Jacobson, que ella mismo les corrigió la plana. AMLO lo comentó en una mañanera y Calderón le tuiteó, en las benditas redes sociales su respuesta: “Sr. Presidente, agradezco su buena intención. Pero la justicia no es un asunto de consultas, sino de pruebas y de leyes. Si la fiscalía tiene pruebas de que he cometido algún delito, adelante, que proceda. Pero si no es así, no hay consulta que valga. Respete mis derechos. Dígale a sus estrategas que dejen distraer a la opinión publica conmigo”. Esto luego que el presidente señaló que si en una consulta a mano alzada, como las que él mismo fabrica, piden enjuiciar a los expresidentes, lo haría.

LAS CHELAS Y LOS PANTEONES

Cerrados todos los panteones del país. La gran tradición mexicana de llevar a la Madre en su 10 de mayo, flores a sus tumbas y comer entre familia en un panteón y algunos llevar mariachis, el maldito virus condenó a que se cerraban todos los panteones del país. Como las chelas. Aún están a unos días de que las cerveceras mexicanas, que ahora son de holandeses y antes eran de indios, comiencen su producción, porque los cheleros dicen que sin chela no hay paraíso. Las cerveceras pierden, según datos duros, 404 millones de dólares al mes, y por el 10 de mayo dejaran de comprarse 36 mil millones de pesos. Sin flores ni restaurantes. En esas estamos viendo al mundo a merced del Coronavirus.

