Las quitas y descuentos (CFE)

Por Gilberto Haaz Diez

Hay una gran campaña nacional, para que el director de CFE, Manuel Bartlett, haga una quita o dé plazos a los pagos de energía de la gente que menos tiene. En las benditas redes sociales, circuló por ahí un tema, sucede que un consumidor dejó puesto un papel de puño y letra en el mismo medidor de CFE. Le pedía textual: “Soy un señor de 66 años, por fabor no me corten la luz, pasando la semana santa paso a pagar lla que no tengo ningún apollo del gobierno federal ni estatal, ni del municipal y boy al dia, pero como la semana santa no boy a trabajar, lo que tengo boy a dejarlo para comprar para comer”. Y deja su nombre frente a ese medidor de energía. Si por un lado el presidente otorga apoyos sociales a los que menos tienen, no debe olvidar esta gente pobre que apurado junta para comer. Ojalá y enmiende este asunto y pueda dejar con energía y no cortar la luz a estos usuarios y darles plazos de unos tres meses, para que paguen poco a poco.

EL PARIENTE MEDICO DEL IMSS

Tengo un familiar que es doctor y labora en el IMSS. Me ha contado con sumo dolor que cuando sale a la calle tiene que quitarse la bata y lo que lo identifique como médico. Algo le está ocurriendo a este país, que en las calles y en los vecindarios se agreden a los médicos y enfermeras, cuando en realidad son nuestros héroes contra la pandemia. En el mundo hemos visto en las redes sociales, como en España un grupo de policías y bomberos se estacionaron tocando sus torretas frente a un hospital, y ahí bajaron de sus patrullas y se cuadraron ante los médicos y enfermeras que estaban en la puerta, en señal respetuosa de agradecimiento a esa labor que desarrollan, porque ellos son los primeros expuestos al contagio, más aquí que a la 4T le agarró la pandemia sin los más elementos claves para cubrirse, en algunos hospitales ni tapabocas tenían. Igual se vio una escena en Nueva York donde las patrullas llegaron al hospital Mercy y agradecieron a los doctores y a toda la gente que labora en el sector sanitario. Zoé Robledo, director del IMSS, ha dicho que ellos son ‘los que representan la primera línea de batalla en la lucha contra la pandemia de Covid 19’. Cuidemos a nuestros médicos y enfermeras, ellos velan por nosotros.

EL PACTO FEDERAL

Uno desde chico en las escuelas escuchó aquel viejo tema de que Yucatán, boshito lindo, siempre ha querido independizarse de México, pues ese estado algún día fue libre y soberano, casi país, como lo fueron un tiempo Texas y California y Nuevo México, cuando los gringos nos lo quitaron a puro golpe de fusil. Leo ahora en Wikipedia: “Se llama independencia de Yucatán al proceso de emancipación que ocurre en dos momentos históricos diferentes de esa región de la república de México: Una cuando se nos fue en 1841 y otra cuando regresó en 1848 a adherirse a México lindo y qué herido”. Pues ahora Jalisco y su gobernador quieren ser independientes de México, como los catalanes de España. Argumenta el gobernador que Jalisco genera el 7% del PIB y solo le regresan el 2% y que la 4T se la está jalando, le secundan varios gobernadores. Ay Jalisco no te rajes. Veracruz por ahí anda, da más de lo que le devuelven, pero como es gobernador afín a ellos, nada dirán. Los pactos federales suelen ser así, los estados ricos ayudan a que los estados pobres sobrevivan, si no imagínense Tlaxcala dónde andaría. Son los estiras y aflojas ante un gobierno federal que, como Gabino Barrera, no entiende razones. Veremos dijo un ciego.

