Los cementerios y el Covid-19

Please select a featured image for your post

Por Enrique Yasser Pompeyo Mesa de Redacción Ante el incremento de personas contagiadas por el coronavirus COVID-19 en todo el país (2 mil 785) y por el lamentable aumento de defunciones (141 hasta este martes), algunos municipios carecen de espacios suficientes en los cementerios para poder atender un desafortunado escenario futuro. El Pueblo Mágico de Coatepec es uno de ellos. Únicamente cuenta con un panteón y de acuerdo con la Dirección de Servicios Municipales no se considera ampliarlo o disponer de algún otro espacio. Si bien existen dos cementerios particulares, uno en la comunidad de Cinco Palos y otro en Casas Geo, no hay otro terreno que pudiera destinarse en el ámbito público. Hasta el momento no existe alguna indicación para que se vaya a hacer lo mismo que en Xalapa, donde ya se inició la ampliación de espacios. En todo caso, primero tendrían que reunirse los integrantes del cabildo para analizar las necesidades y la posibilidad. Hasta la semana pasada, las autoridades coatepecanas solamente habían dado indicaciones en cuanto a la restricción de espacios en las funerarias y aglomeraciones en el panteón municipal. En el estado de Veracruz, hasta este martes, había poco más de 40 casos confirmados y tres defunciones. Coatepec se mantenía con tres casos sospechosos. Ojalá y no sea necesario ampliar el camposanto. BETUNEROS PIDEN APOYO En el contexto del coronavirus, betuneros de Coatepec piden el respaldo de las autoridades municipales para poder subsistir debido a que no se les permite trabajar ante las medidas sanitarias tomadas por la pandemia mundial generada por el COVID-19. En un documento dirigido al alcalde Enrique Fernández Peredo, a los regidores y a la síndica Arely Guadalupe Bonilla Pérez, solicitan apoyo económico. “Sr. Enrique usted sabe la situación que estamos pasando en esta cuarentena por Covid-19 ya que nosotros es la única fuente de trabajo para llevar el sustento a nuestra familia ya que nosotros no tenemos un sueldo seguro”, se indica en el texto. Y claman: “Sr. Presidente póngase la mano en el corazón para que nos ayuden en esta situación que estamos padeciendo; esperamos contar con su apoyo económico”. Se espera que el Ayuntamiento decida apoyar de manera integral a los betuneros que desde la semana pasada tuvieron que dejar de laborar para respetar las indicaciones de las autoridades. [email protected] Esta es opinión personal del columnista Nota Anterior Milagros de la Cuarentena Siguiente Nota Capilla de Malverde reparte despensas en Culiacán ante crisis por coronavirus