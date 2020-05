Los cercos a las ciudades.

Cada ciudad fijó su estilo de protección. Poco tuvo que ver el gobierno del estado, cada Ayuntamiento delineó desde un principio, los derroteros y caminares por sus centros históricos, los lugares más peatonales de sus ciudades, aunque también las plazas comerciales tienen lo suyo. En la zona centro de las altas montañas, Orizaba ha tenido un buen comportamiento, desde que se anunció esta maldad transformada en Virus letal. Se cerró por completo su Plaza Valle comercial, se hizo un cerco que, al principio molestó a los caminantes, pero que al tiempo ha resultado eficaz, al menos para que no hubiera más contagios. Las calles aledañas, desde la famosa Calle Real hasta Colón y las zonas de los mercados fueron tomadas como en tiempos de guerra, policías y gente de Protección Civil acordonaron las zonas. Había muchos niños caminando por estos sitios, cosa que se ha evitado. Su alcalde informó que hasta el lunes en Orizaba han fallecido lamentablemente dos personas y 8 anotados en el Registro Civil como probable Coronavirus. Y somos, dice, el último en decesos. Aún el cerco sanitario sigue para acceder a la popular calle Madero. Faltan días, estamos en lo alto de la curva, aunque las autoridades federales están casi pidiendo que se relaje esto. Muchos no lo quieren, cada quien y cada cuál tendrán que cuidarse solos.

LOS LIBROS ARCHIVADOS

Traer un libro a casa del extranjero, siempre es tarea difícil. Cuando uno anda fuera, la situación se complica. Eso cuando se podía viajar, ahora el Coronavirus nos tiene a todos en ascuas. Con el Jesús en la boca. El libro pesa mucho, y las empleadas de los mostradores de las aerolíneas, cada que te pasas un kilo te ven como AMLO a los canallas neoliberales fifís, con ganas de comérselo a uno vivo. Aunque en otro sentido. En estos tiempos de confinamiento, voy a mi pequeña biblioteca a desempolvar algunos. Hay que releeros, total, el tiempo que te quede libre, si te es posible, dedícalo a la lectura. Los espío: ‘La orquesta del Reich, la Filarmónica de Berlín y el nacionalsocialismo’, de Misha Aster. Orquesta que fue, leo en la solapa, una especie de cooperativa hasta que llegó el maloso Joseph Goebbels, el publicista más efectivo y el más perverso y malo que existió en el mundo, y la utilizó como propaganda de los nazis, ya ven ustedes cómo era ese Goebbels de pillín. Hitler se extasiaba cuando oía a Wagner en esa Filarmónica. Veo otro: ‘Michael Jordan, el rey del juego’, historia plena del basquetbolista más grande del mundo, el deportista más completo, según lo catalogaron los expertos comentaristas del mundo de deportes. Superó a todos, a Pelé y a quienes se le atravesaron en el camino. Con su lengua de fuera y volando como un F16, Jordan era clásico en sus encestes. Alguna vez comentó: “He fallado más de 9000 tiros en mi carrera. He perdido casi 300 juegos. 26 veces han confiado en mí para tomar el tiro que ganaba el juego y lo he fallado. He fracasado una y otra vez en mi vida y eso es por lo que tengo éxito”. Tercero en la lista. ‘Los presidentes y la diplomacia. Me acosté con Suárez y me levanté con Zapatero’. Política pura. Revelación de cuando Aznar, en el rancho de Bush, en Crawford, Texas, se les tomó la fotografía con las ‘patotas’ arriba de la mesa de centro, a los dos presidentes, solo fue porque Bush le dijo: “Anda, sube los pies, que así lo hago yo”. El cuarto: ‘Don Jaime, el trágico Borbón. La maldición del hijo sordomudo de Alfonso XIII’. Muchas preguntas del hijo segundo del rey Alfonso XIII y de la reina Victoria Eugenia de Battenberg. Príncipe durante solo diez días de su vida, hasta que su padre le hizo renunciar a sus derechos al trono en la habitación de un hotel en Fontainblueau, en junio de 1933. A esos voy, por ahora que hay tiempo disponible.

www.gilbertohaazdiez.com

También te puede interesar ver:Mañana incierta

Esta es opinión personal del columnista