Los dos contagiados

*No somos ni vencedores ni vencidos, somos los descendientes de los vencedores y de los vencidos. Camelot

Por Gilberto Haaz Diez

En este mundo de Covid, dos personajes famosos dieron positivo, uno es el gran futbolista de la Juve y de Portugal, Cristiano Ronaldo, que en una concentración en su equipo, ahora que juegan la UEFA de Naciones, dio positivo y lo tuvieron que aislar unos 14 días. Asintomático era y por eso no se daba cuenta. Abrazó a Bappe, el jugador francés y a todos les dio ñañaras. El otro es el mexicano que vende todo en abonos chiquitos, y al cual el SAT le anda cobrando miles de millones de pesos atrasados, Ricardo Salinas Pliego. Tuiteó en su cuenta: “Con la novedad de que tengo Covid, así que a cuidarse y no tener miedo, como siempre lo dije: nos tiene que dar a todos y vamos a estar bien”. Bueno, no todos tienen los equipos médicos y los medicamentos que a él le recetaron (el mismo exhibió la receta médica), y muchos han fallecido en esta terrible enfermedad. Como no es monedita de oro, pa’ caerles bien a todos, un tuitero, Luis Cobra, lo desafió: “Ojalá se lo cargue la ñonga, con todo respeto”. Salinas Pliego, respondió: “Qué triste que hable así de cualquier ser humano pero en fin, que Dios lo cuide”.

MEXICO LIBRE OUT

Uno pensaría que, como en los tiempos del estalinismo, cuando las purgas llegaban y los disidentes huían al exilio, so pena de ir a Siberia, donde hace mucho frío, en aquellos tiempos de persecución o huías o aguantabas a la cárcel siberiana. No había mano más terrible que la de Stalin. En México la suerte estaba echada. El partido de Margarita Zavala y Felipe Calderón, estaba en manos del Poder Judicial. El presidente envió la línea directa, ni siquiera un scrawball para despistar, y cuatro magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación votaron a favor de negar el registro. Los actores políticos, que son tres, el presidente AMLO y el matrimonio Calderón-Zavala, dieron sus pormenores. AMLO dijo que él no metió las manos, lógico: “Nos mantuvimos al margen”, aunque muchos señalan que, como en los tiempos priìstas, una línea desde Palacio Nacional ha hecho trastabillar a ese Poder que se ufanaba de ser libre y soberano, como cuando al Magistrado presidente, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea (que no tiene nada de Lelo), le dieron línea y se doblegó a la 4T, este mundo ya no es igual. El presidente controla, como en tiempos priistas, a los tres poderes, el Legislativo y el Judicial y el suyo. Cuando la votación llegaba y se les daba paso a unos partidos políticos que el INE había sacado tarjeta roja, pero que son afines a Morena y al presidente, incluido el de la Maestra Gordillo, muchos pensaban que a México Libre le darían entrada, pero nones, se fueron con tarjeta roja. Margarita dijo: “A todos los que están afines al gobierno se les dio el registro; a la única voz opositora, México Libre, se le negó con criterios absurdos. Seguiremos en la lucha”. Y agradeció a los tres valientes Magistrados que votaron a su favor. Los dados estaban cargados, el poder presidencial avasalla. Felipe Calderón: “Se consumó la arbitrariedad: Los partidos afines a López Obrador, Redes Sociales Progresistas, Encuentro social y Fuerza Social obtuvieron su registro. A la única voz opositora, verdaderamente Ciudadana, México Libre se le negó de la manera más absurda. Avanza autoritarismo”. Algunos panistas a esta derrota le ven buena cara, les servirá, dicen, para el proceso electoral que se avecina en 2021. Si hubiera sido aprobado, muchos votos de los azules se irían a ese nuevo partido. Ahora, tendrán que regresar a votar por el PAN en el proceso de 2021, eso dicen.

www.gilbertohaazdiez.com

Esta es opinión personal del columnista

Te puede interesar: Cristiano Ronaldo vuelve a Italia tras contagiarse de COVID-19