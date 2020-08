¡Lozoya los echa a la olla!.

LAVADEROS.

Por El Tlacuilo.

Mediante un video, el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, informó que el ex director de Pemex de Enrique Peña Nieto y ahora sujeto a proceso penal, Emilio Lozoya, presentó una denuncia acusando directamente al expresidente Peña y a su secretario de Hacienda, Videgaray, de haber recibido sobornos multimillonarios por parte de la constructora brasileña Odebrecht; dinero que fue destinado a campañas electorales y sobornos a legisladores federales.

Está más claro que el agua que para ese propósito fue detenido y tratado tan suavemente Lozoya, pues de confirmarse sus dichos sería la estocada final al viejo sistema.

Nuestra legisladora veracruzana Dorheny Cayetano celebró con un “¡Ya empezó a cantar!” y cerró su comentario con “la historia nos da la razón”.

La duda que queda después de la acotación de la diputada es: para el futuro ¿qué personaje de la 4T narrará la historia del actual gobierno? que seguramente será muy positiva, bonita, honesta y transformadora.

PRD COOPTADO

La primera línea de lo que queda del PRD veracruzano está siendo ocupada por los incondicionales del innombrable.

No solamente el empleado que estuvo situado en el Ople varios años pasó a la presidencia estatal, sino que fue relevado en el instituto electoral por la señora Yazmin de los Ángeles Copete de Hervís; mientras que Rogelio Franco Castán se sitúa en el Consejo nacional para rozarse con grandes miembros del partido del Sol Azteca y cabildear que el candidato a la gubernatura sea el que le ordenaron.

No es por darle “picones” al PAN, pero si las cosas siguen así terminarán siendo un partido satélite del PRD, que por lo que vemos es el nuevo consentido del patrón.

No olvidemos que la actual dirigencia azul veracruzana se la está jugando con Julen y no con el cachorro, y si pensaban que los iban a tratar de convencer a billetazos se equivocaron, el patrón está jugando a debilitarlos.

LE ABOYAN LA CORONA A CHAFARÍN

Las engorrosas leyes le asestaron otro duro golpe al Congreso de Chafarín, al restituir en su cargo al magistrado Marco Lezama Moo, a quién de manera arbitraria ya lo habían sustituido por la señora María Lilia Viveros Ramírez, dándose el caso inédito de que dos magistrados ocupen el mismo escaño; aunque sea por una semana, es decir de aquí a que los diputados le devuelven su cargo a Lezama en la próxima Sesión.

El caso traerá chanfle, pues fortalecerá los argumentos para la demanda que Cambranis emprendió contra sus compañeritos de Legislatura, que guamazo ¡Los operadores del Congreso están de pena ajena!

NOMÁS LA ILUSIONARON

Y ahora ¿qué le irá a decir Chafarín a doña María Lilia Viveros Ramírez? Que ya hasta tomó protesta y que seguramente celebró con sus amigos y familiares su designación.

Es posible que haya hecho planes con su nuevo salario, quizás programó un cambio de guardarropa, la ampliación de su casa o algún lujito que no ha podido darse.

Tal vez ya escogió el vehículo oficial en el que se trasladaría. Es probable que en el transcurso de dos semanas ya se haya acostumbrado a que le llamen magistrada, ya debe haber tomado posesión de lo que iba a ser su oficina y lo más probable es que hasta le añadió un toque personal a ese espacio; pero no ¡lástima Margarito! Tendrá que dejar el cargo gracias al amparo ganado por Lezama.

La magistrada que será echada del Tribunal de justicia fue la que más aplausos recibió tras su designación, sus amigos hicieron circular muchos elogios hacia su persona, pero a estas horas ya debe haber recibido la llamada desde el Congreso para avisarle que el próximo día martes 18 se le acaban sus tres semanas de magistrada ¡Que feo se debe de sentir!

¿IVÁN O VAN?

Ante el rumor, deseo, borrego o lo que sea, que en el área de Comunicación Social del Gobierno estatal habría cambio, se mencionó el nombre de Othón Gonzales para el relevo, posibilidad que el mismo Othón descartó categóricamente a quién escribe, mediante llamada telefónica.

La versión más difundida es que Iván Luna se iría para ser designado diputado plurinominal en la lejana contienda del año próximo.

Hasta el momento no se sabe si realmente habrá cambio o no en el área de Prensa, o si solamente se trató de un borregazo para saber las querencias, los odios o la indiferencia que giran en torno al Coordinador por parte de los periodistas y de sus compañeros de la 4T; sabrá Dios, uno no sabe nunca nada.

EL NAHUAL DE SOLEDAD DE DOBLADO

No se trata del chupacabras, sino de un mismísimo nahual que trae asolados a los pobladores de Soledad de Doblado; los vecinos incluso han salido en grupo para capturarlo, quienes han logrado verlo dicen que es medio jorobado, que tiene calvicie en la mollera y que sus ojos son de color azul.

Algunos cazadores aseguran que anda herido y con sed de venganza. Dicen que el nahual incluso está reagrupando a su manada, una caterva de humanos muy bestias.

Los choleños andan muy asustados con la presencia de la fiera que aseguran nació y se crio en ese terruño.

Protección Civil tuvo que intervenir para frenar la más reciente cacería del animal, porque mientras algunos rezaban para contenerlo otros accionaban armas de fuego para asustarlo, lo que es peligroso.

¡Que Juan Dieguito proteja a los pobladores! porque cualquiera que se encuentre con esa fiera herida se llevará un buen susto.

