Mañana incierta

Por Gilberto Haaz Diez

El estira y afloja en estos días, donde la curva del Coronavirus no desciende sobre Veracruz, es saber y tomar la decisión si se abren los sectores comerciales o seguimos con el ‘Quédate en casa’. La gente tomará, cuando eso suceda, sus providencias y cuidarse cada una. Sus tapabocas y sana distancia. Hay un clamor mundial por reactivar todo porque, dicen los expertos, hace más daño el desempleo y el cierre de fábricas y negocios que la enfermedad misma. Uno que incendió el tuiter fue el magnate dueño de Elektra, Ricardo Salinas Pliego, quien se ha negado a cerrar sus tiendas y le urge abrirlas, en abonos chiquitos quiere que todos nos desapendejemos. Hizo una pregunta a sus amigos en cuarentena. Fijó su postura:

1.- ¿Quedarse encerrados hasta que haya cura o vacuna?

2.- ¿Quedarse encerrados hasta que el gobierno les diga que pueden salir?

3.- ¿O quedarse encerrados hasta que un buen día se desapendejen y decidan salir a vivir la vida con todo y sus riesgos?

En las respuestas de los tuiteros, le fue como en feria. Uno de ellos, el veracruzano Arturo Castagné Couturier: “Creí eras una persona de respeto, pero no, eres un ser miserable y despreciable, el primero que debe desapendejarse eres tú, por personas como tú existe tanto resentimiento social”.

Hubo también un editorial en el New York Post, donde el columnista David Marcus pide abrir todo: “La Gran Manzana se está muriendo”, y afronta: “Hicimos lo que nos pidieron. Aplanamos la maldita curva. Ya no hay ninguna justificación razonable para que el gobierno nos prive de nuestro sustento. El gobierno no puede concedernos o quitarnos los derechos. Son nuestros derechos, por la libre concesión de la naturaleza y el Dios de la naturaleza. Somos americanos. Más que eso, maldita sea: somos neoyorquinos”.

Allí mismo en tuiter el hijo del gordo Clouthier se enfrascó en una batalla contra la secretaria del Trabajo, Luisa Alcalde: “Mientras la secretaria trae el pelo largo, chino y mantecoso, y además anda en el supermercado sin cubrebocas, quiere que los hombres nos quitemos la barba y el bigote ¿Cómo la ven?”

En fin, en el tuiter está el verdadero ring side del país, desde allí se pueden ver las buenas peleas como en los tiempos del promotor George Parnassus en el Madison Square Garden de Nueva York o en el Coliseo de Los Ángeles.

SEVILLA SIEMPRE NO Y LOS CABILDOS

Fijó también su postura el Club Sevilla de España, por ahora no están interesados en venir y revivir a los Tiburones Rojos del Veracruz. La pandemia del Covid cambió todo el escenario del mundo. Ni hablar, otro día será. Comienzan a votar los Cabildos veracruzanos o a favor o en contra de la Reforma congresista, donde al gobernador lo eximen de presentarse a revocación de mandato. La suerte está echada, aunque se espera que vengan controversias constitucionales de algunos partidos. Quienes dicen saber de estas cosas, aseguran que como es Reforma necesita de la mitad de los cabildos que la aprueben, de los 212 municipios la mitad. Y ahí van algunos dirimiendo sus penas, otros sometidos al embrujo del poder. Ayer, por lo pronto los cabildos de Córdoba y Tres Valles, una zona cafetalera y otra cañera en la Cuenca, votaron en contra de la Reforma. Con el voto de los integrantes de Morena, que ellos van a votar por su aprobación, estos dos municipios sacaron la cara y sacaron también la tarjeta roja de aquí no pasan.

