Milagros de la Cuarentena

Salvador Muñoz

Los Políticos

#Cuarentena1

A veces las cosas no salen como uno quisiera o como las tiene planeadas… menos en esta cuarentena… previo al fin de mes pasado, la Mujer y yo hicimos despensa, de acuerdo a sus cálculos, para un mes… aparte, como iba a festejar mi cincuentena más uno, compró pastel de chocolate y pidió platillos para el Muñeco para celebrar… en cuanto llegó el Uber Eats alistamos la mesa y justo cuando nos preparábamos para sentarnos y cantarme las Mañaneras (hay que estar a la moda), le hablan al celular…

Abro un breve paréntesis:

(¿Uber Eats? ¿Soy la única persona que piensa que hay algo mal en ese nombre del servicio a domicilio? Sigo pensando en que sonaría mejor “Uber Food”)

Pues les decía: suena el celular de la Mujer y me dice que va a bajar por comida… ¿Comida? Quizás se le olvidó algo que entregar al chavo… pues espero pero la Mujer tarda… me asomo por la ventana y la veo con dos bolsas y una bandeja… ¿se habrá equivocado el tipo y nos dio otros platillos? Me pide que baje a ayudarla… cuando llego a su lado, me dice: “Lo manda Karina”.

A nuestro menú de carnes y ensaladas, agregamos un vasto banquete de mariscos y pescados… ¡la cuñada que siempre quiere quedar bien! Así, sorpresivamente, nuestro menú cambió porque la Mujer optó consumir los productos del mar y preservar los de ganado…

Por la tarde de mi cumple, llega Noé trayendo en sus manos unas viandas que por el hecho de haberlas hecho su esposa Irene, ya son una delicia… arrocito, tamales de mixiote y un postre que al probarlo, recordé el que en mi infancia hacía mi madre… y sí, la señora Irene fue demasiado espléndida a la hora de servir…

Para no hacérselas larga… bueno, no, para no hacerles el cuento largo, en el refri, a una semana de mi cumple, aún sobrevive un Mixiote… de toda esa despensa que compró la mujer, casi nada se ha tocado…

Te puede interesar: Disyuntivas en cuarentena

#Cuarentena2

A la Mujer y a mí nos sorprende quienes en redes o por celular, se quejan de lo terriblemente aburridos que están en su casa… en su casa, uno quisiera tener tiempo para aburrirse… es increíble el ritmo de vida que aun en cuarentena, llevamos… empezamos a ver una serie en Netflix, y creo que nos quedamos en el tercer episodio… optamos por separar los ojos de cualquier forma de pantalla a determinada hora.

El Home Office tiene rato que lo llevamos a cabo la Mujer y yo… entonces eso de la cuarentena y la aburrida nomás no nos cuadra.

Aunque no lo crea, antes del Coronavirus, conocimos a gente que ¡se aburría de estar en su casa! Hay quienes si salían temprano de su trabajo, optaban por vagar por la ciudad para “hacer tiempo” o quienes los fines de semana ¡les urgía salir no sólo de su casa, sino del municipio! Bueno, son formas de ser… para mí, para la Mujer, la casa es cuerpo, refugio, templo…

#Cuarentena3

Día quién sabe cuántos de la Cuarentena… del primer día que la Mujer me decía “Tatarabuelo”, porque ya me dolía la rodilla, el pie, la espalda, ahora me dice “TataraBueno”… así me ve… la Cuarentena obra milagros.

[email protected]

Esta es opinión personal del columnista