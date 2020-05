Nalhe se apestó.

Lavaderos.

Por El Tlacuilo.

De un de repente; Rocío Nalhe está en el ojo del huracán, supuestos negocios de sus cercanos salen a la luz, sus errores son magnificados y está en el centro de la crítica de los medios nacionales.

Con antelación, uno de sus principales aliados, Ricardo Ahued, dejó de ser funcionario público y volvió al Senado; cómo consecuencia del triunfal regreso de don Ricardo al Senado, Nalhe perdió otro aliado con poder, a Pérez Astorga; eso le complica su proyecto Veracruz.

A la Secretaria de Energía le está lloviendo sobre mojado, pero parecería que el aguacero con granizada viene desde el interior del sistema.

La poderosa funcionaria está pagando las consecuencias de abrir dos frentes, porque, por si no fuera poco la inmensa secretaría que preside; está jugando paralelamente en póker abierto su intención de ser Gobernadora de Veracruz.

Algo está sucediendo, alguien dejo de protegerla y la lanzó a la jauría que ya empezó a buscarle los pies, que por cierto, están hechos de barro, cómo los de la mítica estatua que soñó Nabucodonosor.

SE REDUJO LA DEUDA

La buena es que respecto a la deuda pública del Estado, ya están dando a conocer cifras concretas después de que durante muchos años el monto real de lo que se debe era un misterio.

Ahora sabemos que Cuitláhuac García recibió Veracruz con un adeudo de 44 mil 354.5 mdp y que se ha logrado reducir a 41 mil 305.7 mdp; si Pitágoras no miente representa un ahorro de 3 mil 48 millones 704 mil 259 de pesos; de ñapa ya fuimos borrados de la lista negra de deudores. Los números están avalados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Desde el inicio de su Gobierno, García Jiménez tuvo como una de sus prioridades administrativas sanear las finanzas y ha ido avanzando en ese tema, con esta importante reducción del monto y con el pago atrasado a los Ayuntamientos ahí la lleva.

En donde sí hay atorón es con el pago a los proveedores.

No han iniciado los pagos a pesar de que Gobierno redujo el monto porque desconoció muchos adeudos que sabían que eran reales pero carecían del respaldo en documentos.

Pero bueno, que eso no nos amargue el logro del ahorro millonario ¡Bien jugada!

HEROES DESCONOCIDOS

La mala es que la Secretaría de Salud Federal reveló dentro del personal médico de Veracruz números tristes, pues confirmó que existen 117 casos activos de contagio de Covid-19 y 8 fallecidos.

Las más contagiadas son las enfermeras y en segundo sitio los médicos.

Para colmo de males se siguen registrando en el país casos de discriminación y violencia contra trabajadores de la salud, con lo que queda claro que en este momento estos profesionales están padeciendo debido a su trabajo; con escaso reconocimiento y muchas veces olvidados.

Los únicos “médicos” que son felices en México son los pasantes de la Universidad Veracruzana, que se fueron a proteger a su casa por órdenes de la rectora Ladrón.

Esa es una bonita forma de prepararlos para la profesión que eligieron, seguramente sacarán una generación de médicos muy humanistas.

HABLA CÓMO PRESIDENTE

El aspirante a la dirigencia de Morena en Veracruz, Esteban Ramírez Zepeta, se la-mentó.

Dijo que tanto el PAN cómo el PRD están ejerciendo presión en los Ayuntamientos que llegaron cobijados por sus siglas, esto para que voten en contra de la reforma electoral.

Acusó tanto a Marko Cortés como a Joaquín Guzmán de presionar a su gente; lo mismo está haciendo Jesús Velázquez del PRD.

Y es que aunque a ninguno de ellos les deben sus candidaturas los actuales alcaldes; ahora que tienen el pandero en la mano les negarán próximas candidaturas a quienes no obedezcan.

Por lo pronto están llamando a sus militantes de los Cabildos para pasarles línea de manera directa.

A ver qué tanto caso les hacen; dependerá de cuál de las cuatro cabezas de Acción Nacional Veracruz haga el exhorto.

El caso del PRD, ni que decir, Velázquez es un cero a la izquierda.

Apunte al margen: ¿Aún no le queda a usted claro quién es el elegido para dirigir Morena en el estado?

GUATEMALO

Desde Guatemala; el presidente Alejandro Giammattei calificó a México de irresponsable, por mantener abiertos los vuelos comerciales y por pachangueros; se quejó el específico de la Feria de Tapachula.

Culpó a México del aumento de casos de Covid-19 en su país; lo acalambra mucho el vuelo de Tijuana a Tapachula, porque por ese medio se están auto-repatriando infinidad de guatemaltecos que huyen del contagio en Gringolandia.

Recordemos que Guatemala ha protegido su frontera hasta con el ejército para evitar que pase gente de México hacía ese país.

La verdad Giammattei cae gordo por quejumbroso; si sigue dando lata sugerimos que le manden a Duarte de regreso, para que se le quite lo revoltoso.

CHELATRAGEDIA

Dándole seguimiento al preocupante caso de la escases de cerveza, ya se anunció que en junio se reiniciará su producción; qué no panda el cúnico, con eso se asegura que seguirá habiendo abasto.

Aunque ahora ya nos está cayendo el veinte; pues decía mi abuela que para acertar en algo se debe de pensar mal; no vaya a ser que esta suspensión de producción tenga truco; pues durante estos días el precio de las cervezas se elevó notablemente, por unidad subieron entre cuatro y ocho pesos, que representa un aumento del 30% más o menos, dependiendo de la marca y el tamaño; ahora nada nos garantiza que cuando se reanude la distribución vuelva a bajar el precio. No vaya a ser que todo esto haya tenido la finalidad de incrementar los alcoholes, no suena tan descabellado, pero sí muy perverso.

