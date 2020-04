Ni picha ni cacha ni deja batear. Es el 30 de abril, Día del Niño, y los niños enclaustrados, aunque en España ya les llega la desescalada y comienzan a salir en compañía de un adulto, para que recuerden cómo eran los parques y para que comiencen a respirar aire no de Coronavirus. Su pico, como las de otras ciudades de Europa, comienza a descender y tendrán que comenzar poco a poco el abrir todo, desde los comercios, hoteles, restaurantes y hasta los estadios de futbol, que allí languidecieron las grandes figuras, acuarteladas también. Aquí en México llevamos ya los casi 40 días del enclaustramiento. Y el mundo no volverá a ser igual. Uno puede ver ahora a los meseros orizabeños por la entrada de la ciudad, por Ciencias Químicas, donde varios de ellos botean, porque su trabajo ha terminado, esperemos que momentáneamente, y no hay chamba ni propinas. Hay tanta libertad que hasta unos mayates, esos animalitos raros y depredadores, llegaron a mi jardín y se atragantaron con unas plantas de arbolitos de aguacate y guayaba y un rosal. Los exterminé con H24. Las tiendas de autoservicios ahora sus mayores ventas son de detergentes, pinoles, cloros, jabones, fabulosos, todo lo que pueda desinfectar. Las colas hacia los bancos no se detienen, no hay día que Protección Civil no esté acomodando gente para que guarden la sana distancia, porque deben ir por su dinero de apoyos sociales que les da el presidente. Colas y colas, y muchos sin su protección de tapabocas. En lo nacional, la Coparmex, en un arranque de oportunismo, nombró a Javier Lozano, un crítico acérrimo del presidente y de la 4T, combatiente yihadista en tuiter, lo había nombrado vocero de la Coparmex, que ahora abre frentes contra el presidente, y poco después lo bajó de ‘vocero especial’ a ‘voluntario’. No era necesaria tanta crueldad, Javier Lozano pega y pega duro y es claridoso en tuiter, donde mereció hasta la felicitación de su exjefe, Felipe Calderón, de quien fue secretario del Trabajo de 2007 a 2011, que abandonó esa chamba para irse de senador por Puebla. Y Javier les respondió que ‘voluntario’ nones, que no cuenten con él. Que sí le sacaron, digo yo, que mejor huyan. El presidente los aborrece y ellos al presidente. La confrontación presidencial llegó a su máximo punto cuando el BID entregó apoyos a los empresarios y el presidente los satanizó, les habló que eran corruptos, aunque no tuviera vela en el entierro, porque los créditos ni son del gobierno. Bien le escribió alguien utilizando los términos beisboleros que le gustan: Este presidente ni picha, ni cacha ni deja batear.

EL GRAN PORFIRIO

Porfirio Muñoz Ledo es el político más brillante que ha parido este país, en estos años modernos. Fue de todo aunque no le alcanzó para ser presidente de la República. Es quien conoce más que nadie en México del parlamentarismo. Creó la Carta de Derechos Económicos de los Estados, cuando Echeverría presidente, que la misma ONU tomó entre sus manos y fue aprobada. En la 4t, donde es respetado por el presidente AMLO, se ha convertido en una piedra en el zapato, y no va a todas con ellos, es más, cuando puede los combate porque hacen cosas indebidas y fuera de la ley. Como esta de AMLO, de querer descontar 25% del salario de los empleados gubernamentales, lo que Porfirio calificó de abusivo querer hacerlo. Y publicó en su tuiter, para que no quedara duda:

“He recibido muchas llamadas de funcionarios y empleados del gobierno preguntando si es obligatorio renunciar a un 25% de su salario y al aguinaldo. Quienes lo solicitan son ignorantes y abusivos”. La Secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde me ha reiterado que NADIE está obligado a hacerlo. Esa solicitud es ilegal y debe ser denunciada ante la autoridad. Los invito a unir el poder ciudadano contra autoridades corruptas”. Moles.

