Periodistas robots

Ya redactan notas en los principales diarios

Están trabajando en el Washington Post y el New York Time

Revive la polémica: “el periodista nace o se hace”

Por Miguel Ángel Cristiani González

La noticia de que los robots están sustituyendo a los humanos ya en muchas actividades productivas, es una realidad que día con día va abarcando nuevos campos y sectores, lo relativamente nuevo es que en las redacciones de los grandes diarios y agencias de noticias, las informaciones y reportes están siendo redactadas por las computadoras de la llamada Inteligencia Artificial.

Hace unos días, en una de las video conferencias organizadas por la Sociedad Interamericana de Periodistas, en una plática con el jefe de redacción del Washington Post, explicó cómo gracias a un sofisticado programa de computación, ahora pueden dar cobertura, por ejemplo, a doscientos juegos colegiales de fútbol americano, que se realizan en distintos estados de la Unión Americana y que la máquina puede estar redactando y subiendo en tiempo real, al mismo tiempo que se registran las anotaciones.

Son breves mensajes, pero permiten mantener informado a los lectores, de los marcadores y los detalles de los jugadores protagonistas en el partido.

Ya después se redactarán notas más amplias con mayores detalles.

Pero gracias a la llamada Inteligencia Artificial, se pudo programas a la computadora con un “estilo propio” para redactar las noticias a la manera de cómo lo hacen los redactores humanos.

Se le presentaron mil notas redactadas por reporteros del diario y la máquina fue adaptando el estilo que utilizan los periodistas y ahora solo tienen que alimentarle con información y datos y el robot se encarga de elaborar las notas.

El caso del Washington Post no es el único, ya que debido a la crisis financiera por la falta de publicidad y suscriptores, los medios de comunicación en general han tenido que buscar nuevas formas de informar a sus lectores para mantener sus ingresos.

Durante muchos años, existió una polémica sobre si el periodista nace con facultades para desarrollar esa profesión o si tenía que formarse profesionalmente en alguna aula universitaria.

Pues hoy en día, estamos viendo que con las nuevas tecnologías de la llamada Inteligencia Artificial, es posible hacer redactores de noticias, mejor dicho, robots redactores de notas.

Aunque lo cierto es que los robots no podrán substituir a los humanos en todas las funciones, pues para no ir muy lejos, en el mismísimo Washington Post, que cobró fama y reconocimiento a nivel mundial por la cobertura de los reporteros que sacaron a la luz el escándalo de Watergate que dio como resultado la renuncia de Richard Nixon a la presidencia de los Estados Unidos, no hubiera sido posible, hoy en día, si lo estuvieran cubriendo máquinas de robot.

Lo que sí es un hecho, es que ahora gracias a la Inteligencia Artificial, es posible que reporteros humanos sean destinados a cubrir otras actividades, con reportajes y especiales, de temas que interesan a sus lectores. Hay que decir que en la redacción del Washington Post con todo y los robots, están trabajando 900 periodistas.

No es solo el Washington Post también el New York Time y otros grandes periódicos ya han transitado hacia la redacción computarizada con programas de periodistas robots.

También desde hace algún tiempo, la Agencia de Noticias AP ya está utilizando robots para la producción de noticias.

La agencia Assocciated Press ya está utilizando robots para la producción de noticias, en algunas notas sobre temas económicos-tecnológicos, se ha publicado un aviso que dice: “Esta historia fue generada automáticamente por Automated Insights usando datos de Zacks Investment Research”.

Como parte de ese desarrollo en la redacción de mensajes y noticias, la compañía Persado invertirá 21 millones de dólares adicionales para elaborar un software que les permita reemplazar a los redactores con robots que producen noticias.

Esta empresa se especializa en crear mensajes automáticos para persuadir a las personas para tomar acciones como la compra de un producto, como los anuncios que aparecen en las páginas de internet, donde se ofrecen artículos o servicios, de acuerdo a las búsquedas o navegación que se haya hecho.

En fin, que los periodistas robots son ya una realidad en nuestros días y en algunos de los medios, que tienen la capacidad económica para poder desarrollar esos programas especializados.

Esta es opinión personal del columnista



