¿Por qué es importante esterilizar?

Maricarmen García Elías

Animalia

Esterilizar a una mascota supone asumir una cultura de cuidado y amor a los animales, el costo de una esterilización es relativo considerando todo lo que nos podemos evitar previniendo enfermedades mortales que pueden aparecer más adelante si no operamos a nuestra mascota, por ejemplo, tumores malignos en la próstata que deriven en cáncer, piómetra (infección muy grave en el útero de las hembras) o cáncer de mama.

Hoy en día existen organizaciones protectoras de animales que hacen una labor maravillosa esterilizando a costos bastante accesibles, estas organizaciones esterilizan en forma masiva evitando la reproducción sin control de los animales, tanto si se opta por un médico de una asociación altruista como por un veterinario particular siempre asegúrate que el doctor que operará a tu mascota cuente con título profesional pues toda cirugía conlleva riesgos.

En las hembras las infecciones de útero y el cáncer de mamas son mortales en un 50% de perras y en un 90% de gatas, evita celos y fugas. En los machos reduce riesgos de cáncer testicular, prostático y anal, previene comportamientos de agresividad y territorialidad, evita fugas y marcaje de orina. Al esterilizar a tu mascota ayudas a evitar sobrepoblaciones y abandono de animales, evitando el maltrato y sufrimiento al que se exponen en las calles, además de la zoonosis.

Algunas personas tienen la idea errónea que reproducir a sus perras o gatas les hace bien y tienen buenas expectativas para todos los cachorros, otros lo ven como un negocio donde se gana dinero fácil explotando a un animal, lamentablemente en la realidad, es muy difícil conseguir adoptantes responsables para cada cachorro durante toda la vida del animal, sean de raza o no es muy difícil encontrar dueños comprometidos. Una camada inesperada y numerosa genera preocupación en el propietario si no consigue colocar a los cachorros, incluso algunas personas castigan a sus perras o gatas echándolas de casa por haberse embarazado.

Esta intervención médica es rápida y sencilla, de pronta recuperación pero se recomienda que no hagan esfuerzos en 3 días posteriores a la operación, retirar los puntos a los 10 días y lavarles la herida diariamente. A las hembras se les practica una ovariohisterectomía y a los machos una cirugía menos invasiva como la vasectomía.

Operar a tu mascota entre los 3 y los 6 meses prolongará su calidad de vida, el post operatorio es más rápido, en las hembras esterilizarlas antes de la primera etapa de celo, es lo mejor porque de esta manera reducimos en un cien por ciento el riesgo de que sufra cáncer de mama y evitamos infecciones en el útero. En los machos además de evitar la aparición de tumores se evitan peleas con otros perros por el apareamiento.

Es falso que los animales esterilizados engordan, la esterilización de los animales de compañía no los predispone a la obesidad. Una vez esterilizados y recuperados deben continuar con las mismas actividades que hacían antes, el mismo ejercicio y una buena alimentación. También se cree que las hembras tienen que criar una vez en la vida para mantenerse sanas, pero realmente no existe una relación entre la reproducción y su bienestar emocional dado que su sexualidad es distinta a la del humano y está totalmente dictada por las hormonas, por lo que no presentarán emociones como la frustración o el deseo de tener hijos a un nivel consciente como el de una persona.

Definitivamente encontrarás más ventajas que desventajas al esterilizar a tu mascota, si la amas esterilízala.

