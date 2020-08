Proceso vs Ackerman.

El mismo domingo por la noche, cuando la revista Proceso alcanza su circulación en el mercado y los kioscos, apareció una queja del rijoso John Ackerman, el férreo defensor de la 4T Y esposo de Irma Irene Sandoval, la secretaria de la Función Pública, a quien Loret de Mola les descubrió una veintena de propiedades millonarias. Se quejaba el gringo nacido mexicano, que la revista había dejado de publicar su comentario quincenal, y que lo habían dado de baja al igual que a otro columnista.

Escribió en su tuiter:

“Revista Proceso ha ajusticiado a sus colaboradores de izquierda. El nuevo director, Jorge Carrasco, ha decidido prescindir de las colaboraciones de Fabrizio Mejía, el caricaturista Rocha y de un servidor. Esta decisión no tiene nada que ver con la crisis financiera que hoy sufre la publicación. Yo ofrecí seguir de manera gratuita y solidaria con mis colaboraciones quincenales. Aun así, desde hace dos semanas Carrasco dejó de responder a mis mensajes y hoy descubro que mi nombre ha sido borrado de la lista de colaboradores”. Fin del texto.

No fue lejos por la respuesta, el director de Proceso, Jorge Carrasco, respondió también en tuiter:

“Proceso hace periodismo, John Ackerman. El proyecto político es el tuyo. Como te lo dije cuando hablamos, tus declaraciones sobre el ‘periodismo sicario’ no pueden ser compartidas por esta casa editorial ¿Hablas de censura? Te molestaste por la manera en que Proceso se refirió a ti en una publicación y usaste las páginas para defenderte. También reclamaste, destemplado, las fotografías que publicamos sobre la secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, tu esposa. No te confundas, el periodismo de Proceso no se suma a ningún interés político. Ni al tuyo ni a ningún otro. Bien sabes lo que dicen los opositores a tu proyecto desde que, en una más de sus batallas por el acceso a la información, pidió las boletas de la elección de 2006. Fin del texto del director.

Otro que se metió al pleito, sin ser invitado, fue el cura rebelde, simpatizante de la 4T, el Padre Alejandro Solalinde: “¡Qué lástima de revista Proceso, antes crítica e imparcial! Yo, hace 5 meses dejé de leerla. ¿Surgirá una revista confiable de izquierda? La salida de Ackerman es un signo inequívoco del declive de la que fue una de mis lecturas obligadas. Descanse en paz”. Fin del texto del Cura grillo.

LAS MULTAS DEL ETILENO XXI

Le asiste la razón al presidente AMLO, cuando denuncia en su foro de las mañaneras que, cuando se contrató a Pemex para la venta de gas, contrato licito pero mañoso, en una clausula le fijaron que si no cumplía, pues pagaría daños. Esos daños han sido de 5 mil millones de pesos, de los cuales ya han pagado la mitad, en abonos chiquitos como Elektra. Hizo bien cuando al entrar en su gobierno detuvo esa cláusula de letras chiquitas. Eso está bien, la gente le apoya cuando los contratos leoninos y ventajosos adjudican daños a la petrolera, que está para llorar y a veces no tiene ni para la renta, el teléfono y la luz, como La Bartola. Eso es lo que la gente le ha respaldado, que en casos de corrupción llegue y la ataje, si no puede castigarla, pero que no reme para atrás cuando hay cosas buenas que se tiraron a la basura, como el Nuevo Aeropuerto de Ciudad de México (NACM), que debió haberlo continuado quitando a todos los corruptos de la pandilla de Peña Nieto, que tenían las tierras listas para los grandes centros comerciales y las hotelerías y las torres de departamentos. Así sí, que no mire para atrás en todo, hay cosas que se podían hacer quitando la corrupción. Bien por lo de EtilenoXXI. Salve, presidente.

