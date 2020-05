Refritean lo viejo y lo hacen nuevo.

Lavaderos.

Por El Tlacuilo.

El Ayuntamiento de Xalapa le está echando mucha crema a sus tacos con el tema del relleno sanitario y del llamado ecoparque; nos lo están planteando como si hubieran descubierto el hilo negro cuando en realidad solamente se está evidenciando la impericia de don Polo para manejar su administración.

A ver ¡Aguántennos las carnes!

Se dio a conocer que el Ayuntamiento ha invertido más de 150 millones de pesos para la operación adecuada y saneamiento del relleno sanitario; eso es ir para atrás porque antes ese gasto lo hacía la empresa que lo administraba; así que ¿A dónde está lo extraordinario? Esa millonada podía no haberse invertido en otras cosas, en… no sé… equipo para el personal de Limpia Publica que tratan como subhumanos.

Otra cosa de lo que presumieron es que se hará el ecoparque; que nos disculpen pero que nos perdonen, pero ese fue el proyecto desde el inicio de la operación del Relleno, con la variante de que no lo pagaría el Ayuntamiento sino la empresa; esos avances de relumbrón son grandes, pero para atrás, como los cangrejos.

TECNOLOGÍA DE RANCHO

Por su parte Juan Carlos Olivo Escudero, director de Medio Ambiente y Sustentabilidad de Xalapa, explicó que tras la puesta en marcha de una nueva celda de uso inmediato en El Tronconal, la vida útil del relleno se extendió; por ese motivo el genial director quiere seguir poniendo más celditas ¡Noombre unos genios!

En primer lugar, Olivo no dice cuanto se está ampliando la vida útil del basurero, pueden ser dos meses, por ejemplo.

Después, es bochornoso que se esté metiendo tecnología de rancho cuando se había ganado el privilegio de tener gratis un biodigestor con valor de 8 millones de dólares, que ampliaría la vida útil del relleno 10 o 15 años, además de generar electricidad que redundaría en ahorro en el consumo mensual del alumbrado público.

Hipólito Rodríguez notificó el pasado mes de octubre que estaba –por fin- licitando para la construcción del mencionado regalazo financiado con fondos internacionales, y que sería en este año 2020 que se construiría, pero hasta el momento, a cinco meses transcurridos del año, no se sabe nada del proyecto; lo peor del caso es que todavía lo presumen ¡Bendito dios!

HUERTA AVALÓ LOS GASTOS

El superdelegado Manuel Huerta, también se echó su joya política en el Cabildo xalapeño, asegurando que revertir todos los errores que en el pasado se cometieron alrededor del relleno sanitario no es una tarea fácil; claro que no, debe ser muy difícil tapar los errores del pasado con regadas peores en el presente.

Porque en honor a la verdad hay más pifias ahora que nunca, vaya, ni en los tiempos de Reygau fueron tan incapaces, y mire usted que Escobar Pérez era una fichita.

La síndica única, Aurora Castillo Reyes también presumió del gasto innecesario de 150 millones de pesos; pero bueno, a la señora no hay mucho que reclamarle pues no entró al relevo por sus capacidades, sino porque don Polo ya no soportaba a la chilanga Angélica Ivonne Cisneros; de no ser así pues seguiría sin hacer nada desde afuera de la administración, ahora no hace nada tampoco, pero está adentro.

Como han cambiado los tiempos, antes se presumían los aciertos, aunque fuera simulados; pero ahora de lo que se presume es de los errores ¡Caray!

DEDITO ARRIBA

¡Consumatum est! El paquete de reformas electorales pasó por el Congreso local de manera facilita.

Los bandos que estaban a favor y en contra se mantuvieron congruentes en su votación, los oficialistas y sus sumados votaron a favor; el Frente Opositor en contra, y la perredista Brianda Kristell, que debe haber llegado tarde a la película, se abstuvo.

Dentro de lo malo hubo cosas buenas incluidas en las reformas; una de ellas fue la reducción –nuevamente- del periodo de las alcaldías, que regresa a su formato de tres años; no se emocione usted, esta ley como cualquier otra no es retroactiva; así que los alcaldes que están ahorita sí se quedaran cuatro años, a pesar de que muchos ni cachan, ni pichan, ni dejan batear.

En Veracruz han sido tres las administraciones municipales de cuatro años; la primera durante el periodo de Miguel Alemán para empatar algunas elecciones; en esa ocasión los presidentes municipales enloquecieron en el cuarto año; y las dos que se llevan a cabo por decreto legislativo; en esta última aún no llegamos al fatídico cuarto año, pero con estos tres que vamos a completar quisiéramos que ya se fueran.

¡TARJETA ROJA!

El que salió apestado después de la votación de las reformas electorales en el Congreso local fue el diputado Antonio García Reyes, suplente del difunto Juan Carlos Molina.

A pesar de que Marlon Ramírez se la cantó con antelación advirtiendo que expulsarían del PRI a cualquier diputado priista que votara a favor de la propuesta oficial, al Huatusqueño le valió gorro y lo hizo.

“Lamentamos que con esta acción no solamente traicione al partido Revolucionario Institucional, sino a la memoria de quien le brindó la confianza para ser su compañero de fórmula en la diputación local que hoy detenta”, dijo el presidente estatal del PRI.

Es evidente que el desapego del diputado (por accidente) de su partido lleva ya tiempo; la rabieta ha sido quizás motivada porque se siente lejos de quedarse con la presidencia de la Liga de Comunidades Agrarias. Toñin quería el paquete completo, curul y CNC. Así que desde que llegó Manolo Guerrero de interino, García Reyes andaba con el chipo parado.

MOTONETOS Y TAXISTAS ¿VECTORES?

¡Aguas con las medidas a medias para prevenir el contagio del coronavirus!

Debido al “quédate en casa” se ha puesto de moda la entrega a domicilio de alimentos y artículos diversos; cada empresa debería de tener entonces sus repartidores, pero no es así, se utilizan servicios de motocicleta que se dedican a llevar entregas tanto de comida como de lo que a usted se le ocurra, es decir que lo mismo transportan alimentos que medicamentos y artículos de limpieza contaminantes.

El caso de los taxis es más o menos igual; aunque algunas autoridades presumen que han sanizado las unidades, eso lo hacen un día, mientras que el vehículo anda en la calle a diario.

Lo que es peor; tanto los conductores de las motos como de los automóviles de alquiler son extremadamente sociables y acostumbran hacer “base o sitio” juntitos. Mientras esperan para ir a prestar el servicio parlotean, se abrazan y casi se besan (bueno, quizás sí se besen) sin guardar la menor norma de higiene preventiva; no usan cubrebocas, ni gel, ni siquiera se lavan las manos; sin embargo así llegan a muchas casas, en las que recurren a sus servicios para “asegún” evitar los contagios, cuando por lo que vemos es todo lo contrario.

Las autoridades de transito debieran dispersarlos, Salud exigirles el uso gel antibacterial y del cubrebocas, sobre todo cuando están fuera de su vehículo; comercio municipal está obligado a revisar bajo qué permisos operan.

Nosotros los ciudadanos deberíamos pensarlo dos o tres veces antes de recurrir a sus servicios, no vaya a ser la de malas.

También te puede interesar ver: Ejército y Marina seguirán en las calles

Esta es opinión personal del columnista