Salud, a punto del colapso

DE ULTIMA HORA… Nos informan que en el Hospital General Regional del puerto de Veracruz… Desde este viernes por la mañana… YA NO TIENE CAMAS DISPONIBLES para los enfermos graves y no graves de COVID-19… Sólo pudieron habilitar 25 camas más… Y que el pasado jueves por la noche FALLECIERON dos personas más a causa del virus… Uno en el área de Urgencias y otro en Piso… De los 50 que están internados, 12 están entubados graves y 4 más están graves pero no quieren ser «entubados»… El pronóstico no es bueno…

Así que habilitando esas 25 camas, ahora serán para tener a 75 pacientes enfermos de Coronavirus… El asunto aquí radica que para atender a este nuevo número de enfermos… Sólo hay 3 MÉDICOS… Así como lo leen… Por lo tanto, el problema es que con ese número de doctores, la calidad de atención es MALA porque no se puede estar con médico atendiendo a 25 pacientes… Eso es INOPERANTE… Y la culpa, no es de los médicos sino de los directivos y funcionarios estatales del Sector Salud… ¿Acaso hay otros?…

Con esos datos… Se espera que este Hospital COLAPSE en un tiempo no mayor de una semana… Todo derivado a la falta de personal y de equipo de protección contra COVID…Ya que el personal médico se va AGOTAR FÍSICAMENTE o peor aun SE VA ENFERMAR DEL VIRUS… ¿Entonces con qué médicos vas a atender la pandemia en este hospital?… Ya que hacen FALTA MÍNIMO 3 médicos más para el área del COVID GRAVE y 2 más para el área de COVID NO GRAVE… Ahí está el detalle…

Así que si a principio de semana, en este mismo espacio, comentamos que faltaban como mínimo 15 DÍAS MÁS para que el hospital colapsara… Las autoridades estatales no han hecho nada al respecto… Y el tiempo acorto su distancia y ahora con estos problemas de falta de personal médico y con más pacientes llegando en la parte más crítica de la pandemia… El colapso de este nosocomio puede ser antes del 15 de mayo próximo… Estos médicos son unos héroes pero QUE GRAVE Y DESESPERANTE… OJO CUITLÁHUAC…

BAJO SOSPECHA… Si el gobierno de Cuitláhuac García quiere QUITARSE LA SOSPECHA de que ESCONDE LA CIFRA DE MUERTOS POR COVID… Y, no haga «papelones» como los de Hugo López Gatell, subsecretario de Salud federal, intentando desdecir a medios internacionales como el «New York Times», «The Washington Post» o «El País», de que los números en México, no cuadran y que es un «compló» internacional… En Veracruz, la Secretaría de Salud debe dar a conocer las reales cifras de fallecimientos por Neumonía Atípica…

Mientras no lo haga y las empresas funerarias locales, no lo avalen.. Y, desde luego, el sector salud haga la comparación de las muertes ocurridas del mes de marzo al 10 de mayo, con las ocurridas en las mismas fechas en 2019… Y, no se vean estos números de manera clara.. Siempre estarán BAJO SOSPECHA… Que este gobierno de MORENA oculta las cifras reales para ir a la par con la federación… No provocar psicosis y «AVALAR» que las medidas tomadas por López Obrador contra la pandemia fueros «las mejores»…

Pero como esa acción de García Jiménez, se ve poco probable… Ya que él es un personaje LEAL a Andrés Manuel López Obrador.. No importando que el «pueblo bueno y sabio» de Vearcruz siempre esté con la duda de su gobierno estatal… Y que los «engaña» con el número de fallecimientos por COVID… Al final, podrán decir que murieron por cardiopatías, diabetes o hipertensión… Pero, no especificaran que esos males se intensificaron debido al COVID… Por eso, la sociedad le dio LA ESPALDA como gobernante… Ahí están las encuestas… AMEN…

ANTIDOPING…Han pasado ya casí un mes que ex funcionarios estatales y algunos de sus familiares fueron detenidos PRESUNTAMENTE por posesión de estupefacientes… Y, hasta el momento, el gobierno del Estado, aprovechando que la opinión pública gira entorno a la contingencia por el Coronavirus.. No ha hecho la EXIGENCIA PÚBLICA para que sus altos funcionarios, se sometan a una prueba ANTIDOPING… Esa urge, más que la del COVID-19… Para que Cuitláhuac García descarte cualquier «sorpresa» para su administración…

Así que por salud pública y de su propio gobierno… Cuitláhuac debe de exigir a todos sus funcionarios, que se realicen un ANTIDOPING y que lo hagan de manera pública para saber si gozan de cabal salud o sufren de alguna adicción… Ya van dos casos muy sonados mediáticamente y que la misma policía estatal detuvo e hizo público de ese gabinetel…. Y, no es broma, eso la sociedad no lo olvida, ni con toda la pandemia del Coronavirus encima… Están «prendidas las luces rojas»…

Tampoco es un comentario mal intencionado… Ya que mientras son «peras o manzanas»… El gobernador les debe pedir un ANTIDOPING a su gabinete en pleno… Para que se expone a que haya algún funcionario con problemas de adicción… Ya que eso no es un delito, sino una enfermedad, de la que puede ser sujeto cualquiera y por lo tanto, puede ser tratado para su recuperación y una vez logrado eso, lo podría a reincorporar a su cargo… ¿Por qué no?… Las adicciones son una enfermedad, no un acto de deshonestidad…

Al menos, que las presuntas «adicciones» de familiares de ex funcionarios o ex colaboradores de su administración sean «revanchas» políticas… Lo cual sería una táctica burda… Pero para quitar sospechas mejor un ANTIDOPING… Para qué prestarse más a la especulación en este gobierno tan señalado… Más vale una atención Profesional a tiempo… No sea la de malas y algunos funcionarios, en estos tiempos del coronavirus, en vez de necesitar un Hospital-Covid, requieran una clínica «OCEÁNICA»… ¿NO?…

