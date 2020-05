Tamiahua vence al Covid

Por Ángel Álvaro Peña

Destacar sobre la mayoría siempre es motivo de enemistad y a veces de furia. El gobierno del municipio de Tamiahua no es la excepción, y no es para menos porque los hechos demuestran la eficacia del liderazgo de la alcaldesa, quien contra viento y marea impuso sus propias medidas contra el coronavirus y va ganando la batalla.

Desde el 17 de marzo Citlali Medellín Careaga cerró los accesos al municipio, lo que ocasionó el malestar de muchos, incluso turistas que menospreciaban la magnitud de la pandemia, querían ocupar sus playas.

A pesar de los cuestionamientos que vinieron de dentro y de fuera del municipio, incluso del propio gobierno estatal, Citlali se mantuvo firme y los resultados le dan la razón. Porque no ha habido un solo caso en la localidad de esta enfermedad.

Desde luego que la claridad de objetivos de Medellín Careaga, hicieron que su lucha contra la pandemia se politizara. No faltó contrincante, dentro y fuera de su partido, que intentara politizar los logros de la alcaldesa.

A pesar de que hay diputados federales que dicen estar preparados para alcanzar triunfos sociales, no falta quien quiera arrebatar triunfos ajenos o descalificarlos.

La estrategia de la alcaldesa es muy clara y la externó a la población del municipio, para difundirla y conocer el sentir de la gente. Así, Citlali tiene tres tareas: Contingencia alimenticia, Contingencia Económica y Contingencia sanitaria.

Una vez conocido el plan de trabajo, el personal del municipio se dio a la tarea de actuar en consecuencia, de tal manera que se detectaron las familias más vulnerables y se les otorgó despensas y, sobre todo agua, para que pudieran resistir esta crisis que afecta a un lugar que no puede salir a buscar el sustento.

La Contingencia económica es tan importante como las otras dos, porque al tratarse de un polo de atracción turística y estar cerrados los accesos, la imposibilidad de ingresos que vienen de otros lados se cancelan automáticamente, por lo que se crearon apoyos y créditos para mitigar la crisis económica que pudieran padecer ante este problema de salud.

La contingencia sanitaria fue la de mayor urgencia, ya que requería de la inmediatez del momento. Cada minuto contaba en un momento crítico, de ahí las medidas que algunos interpretaron radicales, pero a grandes males, grandes remedios.

Pero ésta no es la única lucha que libra Citlali en estos momentos. Porque la sensibilidad de quien tiene una verdadera vocación política no puede ser indiferente al sufrimiento de otros, quienes, lejos o cerca, padecen la irresponsabilidad de otras autoridades.

Ahora, Citlali Medellín se ha convertido en la defensora de los derechos de los trabajadores de Pemex en las diferentes plataformas de petróleo.

Esta condición de liderazgo que no han podido ni querido adoptar quienes deben asumir esta defensa sirve para atacar a la alcaldesa de Tamiahua, en lugar de apoyar esta militancia que es propia de quienes en realidad defienden los derechos sociales.

Porque las condiciones de los trabajadores de las plataformas de Pemex, en todo el país, es muy lamentable ya que no les aplican las pruebas de Covid-19, a pesar de que en algunos casos es evidente que están contagiados, así son enviados a sus casas porque aseguran que en los hospitales donde deben atenderlos no hay cupo y capacidad de consulta hasta dentro de varios días, tiempo durante el cual contagian a su familia.

Una vez que descienden de las plataformas no hay filtros sanitarios y muchas veces con algunos síntomas vuelven a subir a trabajar, luego de 14 días de descanso.

Desde luego que este liderazgo no lo perdonan algunos, tal es el caso de un diputado federal, quien trata de obstruir toda acción de la alcaldesa no sólo con descalificaciones públicas sino impidiendo que su voz llegue a las más altas esferas de la política y la administración pública. Es muy lógica la reacción de quienes no hacen nada por la población que dicen representar y, por si fuera poco, mantienen una guerra constante de cuestionamientos contra Citlali por el simple hecho de ser mujer, como Marco Antonio Medina Pérez, quien a la hora de dar su informe de actividades seguramente será de grilla, pero grilla de la más barata, que raya en pleito de vecindad.

Las ideas de la alcaldesa no se limitan a la improvisación como sucede en muchos municipios del país, hace poco menos de un mes, el pasado 17 de abril, participó en el foro internacional “Los Gobiernos locales y municipales de Latinoamérica frente al COVID-19”, para intercambiar ideas y estrategias entre las 16,400 municipalidades de los 33 países que conforman el territorio latinoamericano.

A esta reunión virtual fue invitada la alcaldesa tamiahuense, Citlali Medellín, quien se vio privilegiada al ser elegida ponente en representación de

México por parte de la Federación Nacional de Municipios de México y la Conferencia Nacional de Municipios de México, asociaciones a las que no sólo pertenece, sino que ejerce un liderazgo destacado en su estructura, que afilia a la mayoría de los municipios de la República Mexicana.

Los representantes de las municipalidades latinoamericanas reconocieron las medidas implementadas por la alcaldesa.

El liderazgo de la alcaldesa de Tamiahua no es gratuito, es producto de una intensa preparación académica. Cuenta, además de su carrera como licenciada en Economía y Comercio, en la Universidad de Estudios de Florencia, con un Diplomado de Análisis Político y Campañas Electorales. Además, cuenta con un Diplomado en derecho electoral, por el Instituto MKT Centro de formación Política. También cuenta con Diplomado en Marketing Político, por el Instituto MKT. Y estudió la Maestría en Mercadotecnia Turística, en Florencia, Italia. Además, cuenta con una Especialidad en Empresas Turísticas.

En la Cámara de Diputados desempeñó un intenso trabajo en diferentes comisiones como Coordinadora Nacional de Foros para la Mujer. Con las comisiones para la igualdad de género, entre otras tareas de gran trascendencia donde ponderó el apoyo a los ciudadanos. PEGA Y CORRE. – La gobernadora de Sonora anunció que en una semana abrirá las actividades en la entidad, a diferencia de otras que tardarán hasta un mes más. De nada sirve que se adelanten si no hay una misma fecha para todos. No es lógico ni recomendable, ni sano… Esta columna se publica los lunes, miércoles y viernes.

[email protected]

Esta es opinión personal del columnista

Te puede interesar: Aprender de la Historia