Un 10 diferente.

Cuando vi el hashtag #MueveLaFecha, pensé que era una broma. ¿Cambiar el 10 de Mayo para el 10 de Julio? ¿De verdad necesitamos cambiar la fecha para celebrar a nuestras madres? Es más, ¿Por qué celebrar un día, cuando deberíamos hacerlo todos los días? Digo.

Bueno, mover la fecha fue la propuesta de la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum Pardo para la Ciudad de México en medio de esta pandemia de Covid-19, la cual fue retuiteada en apoyo por Beatriz Gutiérrez Müller con la intención de celebrar con sana distancia y así proteger a nuestras madres que se encuentran en grupos vulnerables.

Eso suena bastante bien, pero… ¿qué opinan empresarios que esperaban repuntaran sus ventas este 10 de mayo?

Realmente es un gran golpe a la economía interna. Recordemos que el 10 de mayo es una de las celebraciones que los mexicanos hacen en grande y en familia desde el año de 1922. Actualmente se adquieren desde globos, tarjetas, pasteles, flores, comidas en restaurantes, hasta en algunos casos compras de vehículos ¡pues nuestra madrecita merece eso y más!

En sí, mover la fecha para celebrar, aparte de evitar contagios masivos, tiene la intención de reactivar la economía, y poder apoyar a los empresarios que ofrecen productos y servicios, para que recuperen una parte de lo perdido.

En algunos municipios de Veracruz que lideran el número de contagiados por Covid, se ha propuesto el cierre de florerías, pastelerías, restaurantes y hasta los panteones, pero ¿se llevarán a cabo esas medidas que muchos comerciantes consideran extremas, cuantimás que muchos consideran su fecha clave de ganancias económicas?

Recordemos que Hugo López Gatell manifestó que el punto máximo de contagios es el 8 de mayo, fecha que coincide con el fin de semana del Día de las Madres.

Se entiende la “drástica” medida tomada por nuestras autoridades, después de que el pasado 30 de abril, cientos de personas se concentraron en conocida pizzería por una promoción con motivo del día del niño. ¿Y Susana Distancia? Bien gracias, y las autoridades… ¡pues también!

¿Pasará lo mismo este 10 de Mayo?

Quisiera pensar que no, que habrá más control. Incluso ahora las autoridades han tomado la decisión de cerrar las calles céntricas de varios municipios, para que los ciudadanos vean que estamos en contingencia y no se relajen las medidas ante la pandemia. Sin embargo, el día de ayer, hablaba a una conocida línea de pastelerías de la capital y preguntaba a la señorita si estaban abiertas sus instalaciones para comprar. De inmediato me dijo: “Sí, tendremos venta normal”.

–Oiga, pero en la Gaceta Municipal habían dicho que no venderían en sucursales…

–Pues nosotros tendremos venta normal.

Cuánta razón tienen quienes dicen que mientras a unos los obligan a cerrar, otros están como si no pasara nada.

