Vacunas del COVID y Conejillos de laboratorio

Que no por mucho madrugar amanece más temprano

Podrían utilizarnos como pruebas de eficacia

Tendrán la vacuna en México para el primer trimestre

Por Miguel Ángel Cristiani González

Nos comenta Pancho López, el filósofo de mi pueblo, que hay que tener mucho cuidado con el tema de la vacuna contra el Covid 19, porque aunque pareciera lógico y normal que las autoridades federales estén preocupadas por conseguir el mayor número de ellas para aplicarlas a toda la población, también es cierto que si no se cumple con la normatividad, nos podrían estar utilizando como Conejillos de Indias para probar que no hay reacciones o consecuencias fatales.

Lo anterior, luego de que durante su comparecencia ante la Cámara de Diputados, el secretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Arturo Herrera, aseguró que “habrá una vacuna contra el coronavirus en el primer trimestre del próximo año y que su pago iniciará esta semana.”

“Justo esta semana vamos a dar los primeros adelantos para la adquisición de las vacunas para el Covid 19, la derivada del marco COVAX, dos contratos con empresas farmacéuticas y dos contratos bilaterales adicionales con países”, expuso Herrera, en su comparecencia por la glosa del segundo informe.

“Anticipamos que la distribución de la vacuna inicie en el primer trimestre del 2021”, agregó.

Por su parte, también el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard informó que gracias a su participación en el mecanismo COVAX, se acceder a 51.6 millones de dosis de vacunas contra el Covid-19 con el objetivo de brindar protección a 20 por ciento de la población en México.

El funcionario federal explicó en conferencia en Palacio Nacional que con la participación de nuestro país en el mecanismo COVAX, liderado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), garantiza el acceso universal a una serie de proyectos de vacunas anti-Covid-19.

Entre los proyectos internacionales de vacunas a los que México tendrá acceso con COVAX están las siguientes: Moderna, Mereck/Themis y Novavax, de Estados Unidos; CureVac, de Alemania, AstraZeneca/Universidad de Oxford, Reino Unido; Universidad de Queensland, de Australia; Universidad de Hong Kong y Clover BioPharma, de China.

Pero precisamente, por no tratar de ser los primeros en obtener las vacunas, luego vaya a resultar que en realidad todavía no se habían cumplido los protocolos para hacer las pruebas y resulta que los países y laboratorios antes mencionados, no las estaban aplicando entre sus poblaciones, sino que “amablemente” nos las estaban enviando.

Así lo que pudiera parecer un logro para proteger a la población en nuestro país, más tarde se podía revelar que en realidad nos estaban utilizando como conejillos de pruebas de laboratorio.

Como también se ha anunciado que las primeras vacunas que lleguen a nuestro país, serán aplicadas entre el personal de salud, médicos, enfermeras, camilleros, choferes -que están en la primera línea de atención- un amigo doctor nos advirtió que él no se aplicará la inyección, hasta que no lleguen las de Israel, que son los que anunciaron con anticipación, que hasta marzo del año entrante tendrá probada y lista la vacuna.

Mientras tanto, ya el mismísimo presidente de los Estado Unidos Donald Trump y su esposa Melania han sido contagiados -por no usar el famoso tapabocas ni creer que la enfermedad es altamente peligros- con lo que se suma a la lista de mandatarios que ya han adquirido el COVID 19 por no tomar las debidas recomendaciones para prevenir contagios.

Sobre todo por ser necios, de no querer usar el cubre bocas. Igualito que ya saben quién.

Contáctanos en Facebook: Miguel Ángel Cristiani G.

En Twitter: @bitacoraveracru

Página web: http://bitacorapolitica.com.mx

Blog: http://miguelangelcristiani.wix.com/news-blog-es

YouTube: https://www.youtube.com/user/miguelangelcristiani/videos

Esta es opinión personal del columnista

Te puede interesar: Disminuye demanda de la vacuna contra la influenza por miedo a reacciones secundarias