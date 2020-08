Yuawi López.

LAVADEROS.

El Tlacuilo.

Hace ya varios días mencionamos al “niño naranja”, Yuawi López, pero nos quedamos con más tinta en torno de la figura de este simpático chiquillo del que su paso por la fama derivada de un spot del partido Movimiento Ciudadano ilustra mucho lo que es la realidad política de nuestro país.

Tanto el niño como su padre son personas de clase muy humilde, por eso quizás no dimensionan el desprecio con que fueron tratados por el partido político de Dante Delgado.

Delgado Rannauro pudiera lavarse las manos diciendo que no fue él de manera directa quién contrató al niño indígena, y es verdad, el Movimiento dio el trabajo a una agencia de publicidad que a su vez creó la exitosa imagen que vimos a cuadro; pero lo que no pueden negar es que la simpatía del niño les generó muchos votos; asunto que no valoraron y dejaron a la buena de dios al cantante; esperaríamos que mínimo lo hubieron becado para estudiar, pero no, lo lanzaron nuevamente a la calle.

LES SALIÓ MALO EL PATRÓN

Antes de la fama que alcanzo el niño indígena de la sierra norte de Jalisco; Yuawi tuvo una incursión en un programa de concursos de televisa.

Ya como el niño naranja, durante una entrevista explicaba que en su casa sólo comían frijoles porque no había nada que comer.

En otra charla que nos dejó sin saber si reír o llorar, su padre explica que en alguna ocasión que querían comer carne fueron a cazar ardillas; al recordarlo el niño expresa que “sabía rico”; se lleva una mano al estómago y dice: “¡Ay quiero otro de esos!”.

Su paso como imagen de Movimiento Ciudadano no cambió en nada su condición de vida, al concluir la campaña del 2018 el niño y su padre regresaron a su misma condición de vida en Jerez Zacatecas, cantar en restaurantes, parques y calles para procurarse el sustento diario; mientras su patrón Dante seguramente se encontraba muy ocupado en lamerse las heridas ocasionadas por su decisión equivocada de deslindarse del entonces Peje, que en esta ocasión sí llegó a la presidencia.

NEGRO FUTURO

Paradójicamente, la letra de la canción de la autoría del compositor Moy Barba, que hizo famoso a Yuawi, dice en una de sus estrofas que “el futuro está en tus manos”, y en efecto, el futuro de este niño que utilizaron casi de mascota para hacer proselitismo, estuvo en sus manos, pero de ninguna manera le construyeron un buen futuro; su porvenir sigue siendo el mismo que por desgracia viven muchos niños en nuestro país, el de la explotación infantil, la pobreza y la discriminación.

Yuahui fue un producto desechable a pesar de haberle dado a Movimiento Ciudadano una imagen sana, que está muy distante de poseer.

NO PUEDES RAJARTE

Después de su encontronazo con el partido naranja, Nexflix incluyó un documental que registró también la vida de este niño, ahí narra su encuentro con una zona montañosa a donde lo llevó su padre para una hacer una catarsis con su desconsuelo, “como siempre mi papá me ha visto triste me llevó”, “me dijo, no puedes rajarte”.

Yuahui está en el abandono al igual que muchos niños indígenas; la diferencia con los otros niños es que él sirvió al poder, para su mala suerte al poderío que está en las manos de un soberbio e insensible Dante Delgado, que durante su camino ha sido incapaz de ayudar a alguién, ni a sus más cercanos.

Para Dante los pobres solamente son estadísticas de votos y no fue capaz de solucionarle la vida a uno solo de los niños que padecen hambre, aun pudiendo hacerlo.

En alguna ocasión Dante muy encabronijado defendiendo a Alfaro le faltó el respeto a su antiguo amigo diciéndole: “¿Tienes memoria para recordar tus constantes contradicciones, mentiras y falsedades…?”; a lo que le responderíamos: “¿Qué horas traes? Porque tú no vendes piñas”.

ONANISMOS MENTALES

El destapadero de Huerta continúa, ahora ya enchufó a Ramón Álvarez Fontán para Boca del Río, el personaje es cercano a Salvador Manzur quien varias ocasiones ha sido señalado como operador político de la 4T.

La verdad es que en estos momentos los aceleres de cualquier precandidato no valen, pues no está definido nada para nadie, en el caso del PRI, PAN y PRD, no saben a ciencia cierta si irán solos o en alianza, aunque la segunda opción sea la más probable; y en el del partido en el poder no se ha definido aún su presidencia nacional, por lo que está lejano que se resuelva el liderazgo de Morena en Veracruz, de estas definiciones dependerá quienes serán los candidatos; aparte, Huerta en su mareo de neuronas alteradas está omitiendo que Morena irá en Alianza con el Verde Ecologista, con quién tendrá que establecer compromisos y seguramente algunos de ellos incluirán a los municipios que está poniendo en oferta.

Es comprensible que personajes de ese perfil quieran agandayarse aprovechando los vacíos de poder partidistas, pero una cosa es que se ilusionen, y otra muy distinta es que a los que les está poniendo el dedo le crean, serían “di´altiro”… ingenuos.

HASTA EN LOS PERROS HAY RAZAS

Hay quienes no necesitan enemigos para quedar mal, es el caso del alcalde de Medellín de Bravo, Hipólito Deschamps Espino Barro, quién al anunciar en su Twitter que resultó positivo de coronavirus se excede de información, apuntando que “periódicamente su equipo de colaboradores más cercanos y él mismo se realizan la prueba del COVID-19” ¡Ah hijoela!

Es claro que hasta en las pandemias hay clases, mientras que el escandalo estatal es porque se sospecha que faltan reactivos para realizar dichas pruebas en la Secretaría de Salud, los señores del poder de Medellín pueden hacerse las pruebas como si se aplicaran una ampolleta de penicilina.

No sabemos cuántos son los colaboradores cercanos de Deschamps, pero en Veracruz una prueba de Covid cuesta entre tres mil y nueve mil pesos; si le fijamos un precio intermedio de 4 mil 500 y suponiendo que su grupo esté conformado de diez privilegiados; el egreso periódico de las arcas públicas para pagarles su lujito de salud es de 45 mil pesos ¡Poderoso caballero es don dinero! Más cuando no es nuestro pero podemos gastarlo.

