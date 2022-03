Combustibles y electricidad: No habrá aumentos por guerra en Ucrania dice López Obrador

Foto: Web.

México.- En conferencia de prensa, el presidente Andrés Manuel López Obrador, aseguró que la guerra en Ucrania no impactarán los precios de los combustibles ni de la energía eléctrica en el país.

López Obrado explicó que aunque hay desequilibrios en el mercado petrolero debido a las sanciones impuestas por Estados Unidos y países europeos contra Rusia, esto no ha afectado a México ya que se han obtenido excedentes.

Dijo que el gobierno mantendrá regulado los precios de la gasolina y diésel, un tema que está afectando por el tema de la guerra a otros países.

“A nosotros no nos afecta, esto no lo deseamos porque sí afecta a las economías del mundo, no olvidemos que no todos los países tienen petróleo. Tienen petróleo 20 países en el mundo, entonces nosotros tenemos la dicha de contar con petróleo y logramos que esto también es importante informarlo, logramos detener la caída que se venía dando en la extracción de petróleo, en 14 años consecutivos, año con año se caía. Se está exportando petróleo y se están obteniendo excedentes, abundó AMLO.