Comerciantes de Tuxpan, temen se den nuevos cierres de negocios

Tuxpan, Ver. – A como de lugar el munícipe porteño Juan Antonio Aguilar Mancha, busca recuperar el dinero invertido en la campaña a la presidencia municipal José de Jesús Mancha, para ello ha ordenado a los elementos policiacos detener a todo hombre o mujer, que ande en las calles de la ciudad, sin importar que sea menor de edad y sin motivo aparente alguno, pues por cada detención obtiene de 500 a mil pesos.



De acuerdo a lo mencionado por los detenidos, para salir en libertad, tienen que pagar de 500 a mil pesos por persona, de 3 mil a 5 mil pesos por motocicleta y de 5 mil a 7 mil pesos por automóvil, unidades que son trasladadas, de manera indebida, por lo elementos de la policía municipal al estacionamiento de los separos.

Foto: En Tuxpan, detienen a todo hombre o mujer, que ande en las calles de la ciudad, sin importar que sea menor de edad.



En un fin de semana ingresan por concepto de violación al bando de policía y buen gobierno más de 150 mil pesos, egresos que, a decir de las mismas autoridades de cabildo, no es ingresado por completo a la tesorería municipal, pues el ingreso mensual que se reporta es de alrededor de 30 mil pesos.



Ante esta situación, los tuxpeños dijeron estar cansados ya de estos abusos, por lo que piden la intervención del gobernador Cuitláhuac García Jiménez, además están convocando al pueblo a realizar una protesta pacífica y se ponga un alto a tantos abusos “Ya estamos cansados de las detenciones arbitrarias de todos los elementos de que andan patrullando en todo el municipio” expresaron.

Foto: Por cada detención obtiene de 500 a mil pesos por persona, más unidades, todo para recuperar los gastos de campaña que el alcalde invirtió en su primo Pepe Mancha.



“Están deteniendo a todo el que ellos quieren llevarse, detienen a autos particulares, motociclistas, gente que sale de algún antro, saliendo de algún OXXO, afuera de alguna fiesta particular, si vienes de la playa, a todo el que ellos crean que puedan llevarse lo detienen y se lo llevan, se llevan tu auto, tu motocicleta, sin importar que sean menores de edad también los llevan, hay reportes que hasta de los taxis bajan a la gente que sale de algún antro. Afectando también al comercio” señalaron los tuxpeños en redes sociales.



Las detenciones que se están realizando violan la ley, el artículo 16 constitucional dice que » nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones si no hay un mandamiento escrito por la autoridad competente que funde y motive la causa legal de la detención. Si no hay flagrancia de algún delito no tienen por qué hacer detenciones, por lo que piden también la intervención de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.