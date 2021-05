Comercio seguro; Se deben revisar tanques de gas e instalaciones para evitar incendios.

Veracruz, Ver. – La presidenta estatal del programa «Recupera» en Veracruz, Anilú Ingram Vallines, calificó como «aberrante» las acciones tomadas en contra de los candidatos de la alianza «Veracruz Va» y acusó al Gobierno del Estado de «meter la mano» en el proceso electoral que se desarrolla.

La veracruzana, apuntó que se vive un clima de autoritarismo y antidemocracia, al tiempo que señaló las instituciones se ven debilitadas ante las acciones tomadas por parte de los funcionarios públicos del Gobierno del Estado.

«Hoy vivimos un clima de autoritarismo, hoy un vivimos un clima antidemocrático, un debilitamiento de las instituciones con este tipo de acciones, y muchas otras que hemos estado viendo, porque hoy es Miguel Ángel Yunes, mañana no sabemos quien puede ser. Entonces sí hacemos un exhorto, sí quiero decir que en el Revolucionario Institucional somos respetuosos de la autoridad electoral, somos respetuosos de la actividad propia, pero no podemos dejar de señalar con toda claridad, y no quitar el dedo del renglón, que el Gobierno del Estado y sus candidatos tienen miedo», asestó.