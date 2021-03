Cómo aliviar los síntomas de la alergia primaveral

México. – Tener relaciones sexuales es una buena opción para bajar de peso, especialmente cuando durante el sexo se ponen en práctica posiciones sexuales donde se necesita de bastante esfuerzo físico, ya que así quemas más calorías, pero ¿cuántas exactamente?, ¡aquí te lo decimos!

Quemar calorías durante el sexo es posible, pero claro, no es un ejercicio milagroso para bajar de peso, pues según la Charlene Ciardiello, quien es entrenadora personal y en Shut Up and Move ejerce como directora ejecutiva del programa de acondicionamiento físico integral, señala que:

Foto: Sentialternativa

“Ningún acto sexual individual quema un montón de calorías”.

Es decir, Charlene Ciardiello de Shut Up and Move, enfatiza que la quema de calorías durante las relaciones sexuales dependerá directamente de que tan activo o activa estés durante el sexo y el peso que se tenga, así como la frecuencia con la que se tengan estos encontronazos.

Sin embargo, y para ayudar a tu tarea de bajar de peso, aquí te dejamos las posiciones sexuales que más queman calorías durante el sexo, ¡tienes que ponerlas en práctica!

Foto: El País Cali

Las mejores posiciones sexuales para quemar calorías

De perrito

Esta posición sexual promete quemar hasta 98 calorías para la mujer, pues para el hombre podrían ser hasta 150 calorías perdidas, y es que, el este quien se coloca en una postura más atlética durante el sexo, ya que tiene a su pareja en cuatro patas, mientras él la penetra por detrás ejercitando sus tríceps, bíceps, hombros, brazos, core, isquiotibiales y los cuádriceps.

Cowboy o reverse cowboy

Poner en práctica esta posición sexual será más efectiva para perder calorías y con ello ayudar a bajar de peso en la persona que se encuentre arriba, pues podrá quemar hasta 122, y ejercitará el núcleo, los glúteos, los cuádriceps y las piernas, e incluso, Charlene Ciardiello, sugiere que se flexionen los músculos pélvicos y los abs inferiores para sacarle más provecho a esta postura durante las relaciones sexuales.

Bridge o posición puente

Durante el sexo puedes aplicar esta posición sexual, y es que no solo es muy estimulante para el punto G, también ayudará a que los hombres quemen hasta 60 calorías, mientras que las mujeres perderán hasta 85 de estas, y podrán ejercitar el tronco, los glúteos, las piernas y los extensores de la espalda, ¿te animas aponerla en práctica?

Con información de La Verdad Noticias