Como solicitar ayuda para gastos funerarios por Covid-19

Condena AMLO Golpe; el fin de semana pasado un empleado de Ayudantía fue cacheteado por una mujer que reclamaba medicamentos conta el cáncer.

Los hechos ocurrieron durante una visita del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, a Ensenada, Baja California.

“En Ensenada hubo unas protestas porque no bajé el vidrio, porque lo no lo puedo bajar, eso me lo tiene recomendado y una joven le pegó una cachetada a un compañero de la ayudantía, a Abraham, quiero expresar mi solidaridad con Abraham porque resistió estoicamente sin decir nada”, expresó el mandatario.

La mujer, que tiene a su abuelita enferma de cáncer, se puso frente a la camioneta y con una lona en la mano pidió a López Obrador que la ayudara, posteriormente los empleados de Ayudantía comenzaron a retirar a las personas de la camioneta, fue ahí cuando el hombre recibió el golpe en su rostro.

Condena AMLO golpe

“Tenemos 759 días sin quimioterapias. Estamos hasta el gorro, quiere matar más gente porque supuestamente ya las compró, si ya las compró queremos ver, para el lunes ya no tenemos quimioterapias. ¡Es una vergüenza!”, demandó la jovencita.

La joven mujer arrepentida de su comportamiento, pidió disculpas por la cachetada, sin embargo, Andrés Manuel dijo que esas reacciones tienes que ver con el cambio que está ocurriendo en Baja California, pues durante 30 años fue gobernado por otro partido político.

Por otra parte, se han presentado diversas protestas en Baja California, pues aseguran que no hay medicamentos oncológicos desde noviembre del año pasado, por lo cual seguirán buscando la forma de presionar a las autoridades correspondientes.